Tommaso Paradiso cade sul palco di Jesolo/ Video, il tour dei TheGiornalisti inizia..

È iniziato col botto o, meglio, con la botta il tour dei TheGiornalisti che sono saliti due sere fa sul palco di Jesolo guidati al meglio dal loro frontman Tommaso Paradiso. Fin qui niente di nuovo così come non è nuova la bravura della band e la folla che era presente urlante pronta a cantare i loro successi. Quello che nessuno si aspettava è che proprio durante il concerto il frontman è caduto sul palco di Jesolo scivolando all’indietro. Sembra proprio che Tommaso Paradiso non si sia accorto di una botola e che mettendo i piedi sopra sia scivolato durante il concerto davanti al suo pubblico e agli altri membri della band in grande spolvero per la prima data del tour “Love”. Secondo chi era presente sembra addirittura che questa botola fosse aperta e che Tommaso Paradiso non si fosse accorto di niente.

ROVINOSA CADUTA PER TOMMASO PARADISO

Proprio quando ha iniziato a cantare davanti al suo pubblico, Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti, è caduto facendo un gran botto e lasciando tutti con il fiato sospeso per qualche secondo visto che si è salvato per il rotto della cuffia grazie ad uno steward presente e prontamente intervenuto. Sembra che proprio grazie a lui Tommaso Paradiso abbia evitato la rovinosa caduta nella botola mentre i fan hanno continuato a cantare la canzone “Questa nostra stupida canzone d’amore” permettendo così di non fermare lo show. A quanto pare non ci sono state conseguenze serie, almeno niente è stato comunicato sui social dove proprio Tommaso Paradiso si è mostrato pronto a tifare per Alessandro Borghi durante i David 2019 di ieri sera. Clicca qui per vedere il video del momento.

