Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: La May offre le dimissioni (28 marzo 2019) 

Tra le ultime notizie di oggi troviamo l’ultima carta giocata da Theresa May pur di far approvare l’accordo faticosamente raggiunto con l’Unione Europea e fin ora bocciato dalla Camera dei Comuni. La premier parlando al suo partito ha offerto le sue immediate dimissioni, ma solamente qualora l’accordo ricevesse l’ok. Per la May l’uscita ordinata del Regno Unito è un dovere storico e pur di farlo approvare è disposta ad uscire dall’agone politico. La novità per gli addetti ai lavori è l’ultima spiaggia, in alternativa non ci sarebbe che il “no deal” o finanche la rinuncia totale alla Brexit. La situazione fanno sapere da Bruxelles è attentamente monitorata dalle istituzioni europee, quest’ultime sono comunque pronte ad accettare qualsiasi risoluzione inglese.

Ennesima doccia fredda sull’esecutivo giallo verde con Confindustria che nelle ultime stime afferma che il nostro paese presenterà per l’anno in corso una crescita pari a zero. Il dato è peggiorativo rispetto gli ultimi studi che ipotizzavano una crescita inferiore all’uno per cento, la situazione è da ricondursi alla manovra economica che è poco orientata alla crescita. Il report fa il paio con quello di Bankitalia, con quest’ultimo che evidenzia come l’economia italiana sia quest’anno in forte rallentamento. Come se non bastasse inoltre l’istituto di statistica afferma come la fiducia degli investitori sia in forte calo. I dati sono stati stigmatizzati dal governo, il più critico in tale contesto è stato il vice premier Salvini che parla espressamente di “gufi”.

Gli agenti della squadra mobile di Prato hanno eseguito oggi un mandato di arresto nei confronti della donna che aveva avuto un figlio da un quindicenne. Durante la notifica del provvedimento gli agenti hanno operato su disposizione della procura una perquisizione domiciliare, alla fine sono stati sequestrati numerosi pc ed alcuni supporti informatici. Nella stessa indagine è entrato anche il marito della 31enne, l’uomo è stato denunciato per aver alterato lo stato civile del neonato, riconoscendolo all’anagrafe cittadina. Alla donna che aveva conosciuto il quindicenne durante alcune ripetizioni private è stata accordata la misura alternativa degli arresti domiciliari. I legali della donna hanno immediatamente presentato istanza di scarcerazione presso il tribunale del riesame.

Ultime notizie, norma europea contro la plastica

Una norma del Parlamento Europea impone che dal 2021 le stoviglie di plastica saranno fuori legge. La direttiva punta a limitare l’immissione nell’ambiente di tutta una serie di articoli, tra di questi i plastica i piatti, i bastoncini cotonati, le posate e le cannucce. Tali articoli potranno essere prodotti solamente in materiale riciclabile. La direttiva impone anche che le bottiglie di plastica dovranno contenere una percentuale ben definita di materiale proveniente dal riciclo. Secondo alcuni studi, prodotti da alcune associazioni ambientalistiche la direttiva avrà un impatto “migliorativo” di oltre 22 miliardi di euro. Introdotta anche una norma che aumenta le tasse per i produttori di sigarette che non utilizzeranno filtri biodegradabili.

Ultime notizie, Pato riparte dal Brasile

Col calcio fermo per le gare delle nazionali è sicuramente caldo il calciomercato anche se la sessione estiva è ancora lontana. Nonostante questo ci sono gli svincolati pronti magari a una nuova opportunità. Tra questi non c’è più Alexandre Pato che dopo l’esperienza in Cina al Tinajin Quanjian riparte dal Brasile. Ha firmato un contratto fino al 2022 con il San Paolo dove aveva già giocato dal 2014 al 2016. Nonostante si senta parlare di lui da oltre dieci anni Pato ancora non ha compiuto 30 anni, li farà il prossimo 2 settembre. Moltissimi infortuni hanno falcidiato il suo percorso, costringendolo dunque ad uscire dal calcio che conta.



