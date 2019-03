Cade facendo parkour su tetto capannone: grave 16enne/ Como, precipitato per 5 metri

Dramma per un ragazzo di 16 anni, caduto dal tetto di un capannone a Mariano Comense, in provincia di Como, mentre faceva parkour sui tetti della zona industriale. Il giovane, come riferisce Il Messaggero nell’edizione online, sarebbe precipitato da un’altezza importante di cinque metri ed è stato poi trasportato privo di sensi in ospedale. Dalle prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravissime ed è in pericolo di vita. Insieme al 16enne c’erano altri due adolescenti che hanno assistito alla scena senza poter far nulla per evitare che avvenisse il peggio. L’incidente drammatico è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 marzo nella periferia della cittadina lombarda, in via Sant’Ambrogio. Pare che i tre amici avessero deciso di cimentarsi in un percorso di parkour sui tetti. Si tratta di una disciplina pericolosa che consiste nel superare un percorso urbano con i soli mezzi a disposizione del nostro corpo, quindi arrampicandosi, camminando, saltando e volteggiando. A provocare la caduta del 16enne però non sarebbe stato un suo errore ma, stando a una prima ricostruzione, pare che a cedere sia stata una parte del tetto – non è chiaro se il lucernario o un pannello – che non ha retto il peso del 16enne.

CADE FACENDO PARKOUR: 16ENNE IN PERICOLO DI VITA

Sono stati i dipendenti dell’azienda di mobili alla quale appartiene il capannone da cui è caduto il 16enne ad allertare prontamente i soccorsi dopo aver udito il tonfo provocato dalla caduta del corpo. Dopo essere precipitato il ragazzo avrebbe perso conoscenza ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Como in codice rosso. Inizialmente non era chiaro il motivo che avesse spinto il ragazzo a salire sul tetto del capannone. Solo in seguito è stata fatta maggiore luce sull’accaduto dal quale è emersa anche la presenza di altri due ragazzi, tutti impegnati nel percorso di parkour. La disciplina, nata in Francia negli anni Novanta, è molto in voga anche nel nostro Paese. Riconosciuta anche dal Coni, teoricamente non è pericolosa sebbene richieda grande destrezza fisica. Sul web sono migliaia i filmati girati da coloro che hanno intrapreso questa disciplina trasformandola in un vero e proprio sport estremo come testimoniato dalle immagini che immortalano gli atleti alle prese con arrampicate su grattacieli dai quali effettuano balzi nel vuoto mozzafiato.

