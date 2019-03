Congresso Famiglie, diretta live a Verona/ Temi, relatori e scontri: il programma

«Il Congresso Mondiale delle Famiglie (World Congress of Families, WCF) è un evento pubblico internazionale di grande portata che ha l’obiettivo di unire e far collaborare leader, organizzazioni e famiglie per affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società»: inizia questa mattina 29 marzo e durerà fino al prossimo 31 marzo 2019 il Congresso nella città di Verona dove addirittura il sindaco Sboarina è il co-organizzatore. Si tratta della tredicesima edizione del Congresso “pro-family”, con il titolo che quest’anno recita «Il Vento del Cambiamento: L’Europa e il Movimento Globale Pro-Family». Mirino nelle ultime settimane di scontri politici, culturali e sociali piuttosto ingenti, il Congresso delle Famiglie ha visto il punto massimo di “bagarre” nella profonda divisione creata nel Governo Conte con la Lega presente in massa alla tre giorni veronese e il M5s che ha invece bollato l’iniziativa come un «summit in difesa di visioni retrograde contro le donne, gli omosessuali e le famiglie arcobaleno». Scontro tanto forte che per la giornata di domani è organizzata proprio a Verona una maxi manifestazione femminista-LGBT con diversi protagonisti della politica e cultura italiana che non si riconoscono nel Congresso Mondiale antiabortista e anti coppie omogenitoriali.

CHI CI SARÀ (E CHI NON)

Nel portale ufficiale del Congresso Mondiale sulle Famiglie, le tematiche che saranno affrontate nella tre giorni organizzata al Palazzo della Gran Guardia (Piazza Bra, diretta dalle ore 8 alle 19 a Verona) vengono riassunte così: «la bellezza del matrimonio, i diritti dei bambini, ecologia umana integrale, la donna nella storia, crescita e crisi demografica, salute e dignità della donna, tutela giuridica della Vita e della Famiglia, politiche aziendali per la famiglia e la natalità». Tra i relatori più importanti presenti sul palco da oggi fino a domenica, assai nutrita la componente politica: ci sarà il Ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, ma anche il vicepremier Matteo Salvini (in aperto scontro con il collega Di Maio), il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, il senatore della Lega Simone Pillon, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il sindaco di Verona Federico Sboarina, il fondatore dei Family Day Massimo Gandolfini. Assieme a loro, oltre a diversi esperti sociologi, professori, medici, statistici, presente anche il vescovo di Verona Giuseppe Zenti e diversi altri ospiti internazionali: dall’arciprete ortodosso Smirnov al calciatore Nicola Legrottaglie, dalla ministra ungherese per la Famiglia e la Gioventù Katalin Novak a diversi esponenti anti-abortisti dall’Europa e dall’Africa. Tra i molti protagonisti anche alcuni relatori visti come “pericolosi” per le proprie teorie e opere personali: Lucy Akello, la parlamentare ugandese che avrebbe appoggiato una legge per opprimere e uccidere gli omosessuali, salvo poi smentire tutto dagli stessi organizzatori del Congresso delle Famiglie; ci sarà anche Alexey Komov, Ambasciatore russo del World family congress all’Onu, noto anche lui per posizioni molto nette contro i diritti per le famiglie arcobaleno e i matrimoni tra omosessuali. Chi invece non ci sarà, oltre a tutta la sinistra, i sindacati, il Movimento 5Stelle e parte di Forza Italia, è il Presidente dell’Istat Blangiardo: doveva essere relatore in un incontro di sabato ma dopo le pressioni della Cgil e la polemica mediatica ha deciso di rinunciare per evitare ulteriori problematiche.

CONGRESSO FAMIGLIE: IL PROGRAMMA

Ad aprire la tre giorni questa mattina sarà Brian Brown, presidente della Iof (International Organization for the Family), assieme al vescovo di Verona e al sindaco Sboarina: nel primo giorno di Congresso Mondiale delle Famiglie, presenti anche i Governatori leghisti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga. In tarda mattinata interverrà anche la ministra del Governo Orban in una tavola rotonda dal titolo “La famiglia naturale: politiche e prassi in Europa”. Domani sabato 30 marzo, il Congresso si apre con un incontro presieduto da Don Fortunato Di Noto “Fede e futuro dell’Europa” mentre alle 10.20 ci sarà la “Dichiarazione Pro Vita & Famiglia” a cui oltre allo stesso Di Noto prenderanno parte anche il presidente e il vicepresidente del Wcf XIII. Dalle 16 i temi di famiglia e legislazioni vedranno l’arrivo dei Ministri della Lega Salvini, Fontana e Bussetti, oltre alla la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dell’eurodeputata di Forza Italia Elisabetta Gardini e del fondatore dei Family Day Massimo Gandolfini. In parallelo, sempre a Verona, in scena la contromanifestazione con Susanna Camusso, Maurizio Landini e Laura Boldrini. La giornata di domenica si aprirà con la plenaria “Conversazioni – Celebrità”: presenti il calciatore Nicola Legrottaglie e Sammy Basso, ragazzo padovano affetto da progerie. Dalle 12.45 in poi l’evento si sposterà all’esterno con la “Marcia per la famiglia” con partenza dalla Gran Guardia verso corso Porta Nuova.



