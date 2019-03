Eurojackpot/ Estrazione oggi 29 marzo 2019: i numeri vincenti (concorso n 13/2019)

Il mese di marzo per Eurojackpot si conclude con l’estrazione di oggi, venerdì 29. Se avete voglia di chiudere il mese in bellezza, magari con una bella vincita, sappiate che il montepremi per stasera è a quota 19 milioni di euro. Un gran bel bottino che sicuramente invoglia a tentare la fortuna, soprattutto dopo un’estrazione “anomala” come quella di venerdì scorso, quando nessuno è riuscito a centrare il “5+2” e il “5+1”. La vincita più alta è stata dunque quella di 80mila euro, riservata a coloro che con la loro giocata hanno realizzato il “5+0”. In questo caso le schedine risultate vincenti sono state sette, ma tra queste non ce n’è stata nessuna giocata in Italia. La vincita più alta in questo caso, cioè nel nostro Paese, è quella di 4.494,10 euro. E sono state due le schedine “azzurre” vincenti per il “4+2”. Una bella vincita, ma si può fare decisamente meglio, a partire dall’estrazione di oggi di Eurojackpot.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Sono 18 i Paesi in gara per conquistare il grande montepremi di Eurojackpot, messa in palio ogni venerdì. Siete pronti a partecipare al gioco che ti mette in sfida con il resto d’Europa? Le modalità sono molto semplici: bisogna scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. E potete giocare in ricevitoria e online. L’obiettivo è centrare il “5+2” per vincere il jackpot milionario europeo. Comunque c’è di la possibilità di partecipare ad Eurojackpot anche giocando i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti avendo così maggiori possibilità di vincita. Con Eurojackpot c’è anche la giocata a caratura, un tipo di giocata sistemistica. Il ricevitore ripartisce la giocata in quote, da un minimo di 2 a un massimo di 125. Il prezzo unitario di ciascuna cedola, pari al valore complessivo delle giocate diviso per il numero delle quote, non può essere inferiore a 5 euro.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA