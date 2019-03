Daniele Nardi, disperso sul Nanga Parbat/ L’ultima intervista, “se non torno…”

Daniele Nardi è disperso ormai da giorni sul Nanga Parbat insieme al collega alpinista Tom Ballard. Le ricerche sono state sospese per maltempo e le speranze di trovare i due ancora in vita sono sempre più flebili. Di certo però non si può dire che Daniele sia partito senza conoscere i rischi comportati dalla spedizione. Questa sera, infatti, Le Iene trasmetteranno l’ultima intervista rilasciata dall’alpinista quattro giorni prima della partenza per l’impresa. Daniele Nardi era consapevole che per realizzare qualcosa di storico avrebbe dovuto affrontare dei grandissimi rischi:”Vado a cercare di aprire una via nuova in inverno su una montagna di 8000 metri. Passerò da una parte dove non è mai passato nessuno e lo farò d’inverno, che è la condizione più difficile”. Nardi, alle difficoltà di scalare quella che viene chiamata la “montagna assassina“, ha aggiunto poi l’ostacolo rappresentato dallo sperone Mummery, uno sperone di roccia e ghiaccio alto mille metri”E’ in assoluto la via più diretta alla vetta, più elegante, più bella, ma anche più pericolosa. Ho scelto quella via perché quando vedi la montagna da quella valle, a forma di imbuto, dalla vetta al campo base è proprio una linea diretta, una super diretta alla vetta del Nanga Parbat e che in salita non l’ha mai scalata nessuno”.

DANIELE NARDI, “SE NON TORNO…”

A Daniele Nardi, prima della sua partenza per il Nanga Parbat, Le Iene hanno chiesto la domanda che frulla oggi alla maggior parte dei comuni mortali:”Perché correre tutti questi rischi?”, detta più semplicemente, “chi te la fa fare?”. L’alpinista rispose:”Questo per me fa parte di una promessa che mi sono fatto da bambino, quando a un certo punto ho deciso di fare l’alpinista e ho scelto di lasciare un segno indelebile nella storia dell’alpinismo: per farlo dovevo fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima”. Ci sono però delle parole che rilette oggi suscitano un misto di inquietudine e dolore, perché alla domanda delle Iene “E se tu non dovessi tornare, come vorresti essere ricordato?”, Daniele Nardi non esita, non ha dubbi:”Come un ragazzo che ha provato a fare una cosa incredibile, impossibile e però non si è arreso”.

