Giulia Sarti/ Parla Bogdan:”Ecco come ha speso i soldi di Rimborsopoli” (Le Iene)

Giulia Sarti ancora nell’occhio del ciclone per lo scandalo Rimborsopoli: la deputata M5s si è vista infatti costretta a rassegnare le dimissioni da Presidente della Commissione Giustizia dopo che la Procura ha archiviato l’accusa per appropriazione indebita che lei aveva presentato nei confronti di Andrea Tibusche Bogdan, suo ex fidanzato e collaboratore, che la pentastellata aveva indicato come responsabile della sparizione dei soldi destinati al microcredito per le imprese e di metà dello stipendio da parlamentare. In quell’occasione, la Sarti si giustificò con Bogdan dicendo che ad imbeccarla erano stati Rocco Casalino e Ilaria Loquenzi, responsabili della comunicazione del Movimento 5 Stelle:”Tesò, mi hanno chiesto di denunciarti per salvarmi la faccia”. Questo il messaggio che Giulia Sarti inviò a Bogdan per discolparsi con lui. Ma oggi Bogdan è stato intervistato dalle Iene, le stesse Iene che prima del voto per le Politiche fecero scoppiare lo scandalo Rimborsopoli, che coinvolse non solo la Sarti ma almeno 14 parlamentari M5s, e il rumeno sembra avere parecchie cose da dire…

BOGDAN: “ECCO COME HA SPESO I SOLDI”

Il punto che Bogdan ci tiene a chiarire è soprattutto uno: se i soldi di Giulia Sarti sono spariti non è stato di certo per colpa sua. Questo il senso dell’intervista concessa a Filippo Roma de Le Iene Show:”Io non gestivo un cavolo, io le davo una mano a fare i conti quando mi veniva chiesto. Che io avevo disponibilità nel senso che avevo accesso, sì, quello sì, però diciamo che era tutto concordato”. La Iena a questo punto domanda:”Quindi tu ad esempio non facevi bonifici a sua insaputa?”, la replica è la seguente: “No, cioè i bonifici se praticamente dovevo anche, che ne so, pagargli la tipa di casa, lei mi scriveva una email guarda c’è da pagare questo: paga questo; guarda questa bolletta, paga quest’altro”. Roma sottolinea come la Sarti sostenga che non sapeva nulla di queste operazioni ma Bogdan se le ride:”Eheh, sarà bello ‘sto processo io non vedo l’ora di arrivare al processo”. Bogdan ha anche un’idea ben precisa di che fine abbiano fatto quei soldi, come ha detto ai giudici:”Ella ha anche prestato del denaro, 7000 euro, a suo padre per l’acquisto di un’autovettura e la ristrutturazione della casa avvenuta nel 2017 e quindi questi soldi che sono venuti a mancare dal suo conto e che ci hanno messo in difficoltà per la rendicontazione e sarà un caso ma proprio per l’anno 2017 non risultavano essere state versate le somme relative ai mesi di maggio luglio agosto ed ottobre”.

