Incidente casello, morto ufficiale Marina/ Dalle Luche, choc per 35enne Capitaneria

Si chiamava Piefrancesco Dalle Luche ed era comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano prima di morire sul colpo ieri pomeriggio al casello di Rosignano Marittimo (Livorno) probabilmente per un malore. Un incidente tremendo per il tenente di vascello 35enne, membro della Capitaneria di Porto, avvenuto a bordo della sua auto: forse per un malore appunto ha urtato violentemente sull’A12 lo spartitraffico posto tra due postazioni di riscossione pedaggio. Colpo troppo violento e così il militare è morto tragicamente sul colpo: il suo mezzo, una Jeep Compass, stava procedendo da sud verso nord in direzione Livorno quando poco prima delle 17 per motivi ancora tutti da chiarire è andato a sbattere contro lo spartitraffico. Una volta giunti sul posto i soccorritori della Polstrada e 118 non ha potuto che constatare il decesso del povero Dalle Luche.

INCIDENTE CHOC AL CASELLO DI ROSIGNANO

A bordo dell’auto assieme al militare della Capitaneria alla guida si trovava anche un cane di piccola taglia, morto anch’esso nell’incidente violentissimo avvenuto al casello di Rosignano: come spiega La Nazione, «il magistrato di turno nel tardo pomeriggio di ieri ha disposto la rimozione della salma sulla quale verrà eseguita l’autopsia per stabilire esattamente che cosa sia accaduto». Non ci sono altri mezzi coinvolti né, pare, tentativi di “volontarietà” nell’incidente escludendo così l’ipotesi del suicidio: l’uomo stava raggiungendo la moglie a casa, quando purtroppo qualcosa è capitato per sbatterlo così violentemente contro quel dannato spartitraffico. Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, ha espresso il cordoglio suo personale e degli uomini e delle donne della Forza Armata per il decesso: «Sono profondamente addolorato e scosso per il tragico evento. Giunga alla famiglia dell’ufficiale la commossa vicinanza mia e dell’intera Marina Militare». Sui social è intervenuto anche il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, «Commozione e dolore per l’incidente in cui è morto Pier Francesco Dalle Luche, giovane comandante della Capitaneria di Porto di Santo Stefano. Un abbraccio alla famiglia e a tutti i suoi cari».

