Incidente gravissimo avvenuto in quel di Porto Recanati, in provincia di Macerata (Marche). Due persone sono morte, altre due si trovano in gravi condizioni mentre tre sono rimaste ferite leggermente. E’ il bilancio di un tragico scontro avvenuto nella notte fra sabato 2 e domenica 3 marzo lungo la statale adriatica, nei pressi del Bivio Regina. Una Peugeot sulla quale viaggiava una famiglia, si è scontrata frontalmente con un’Audi A6, guidata invece da un uomo residente a Monte San Giusto. A provocare l’incidente mortale, quest’ultimo, subito arrestato per omicidio stradale, ed ora ricoverato presso l’ospedale di Civitanova dove è piantonato dalla polizia: il guidatore è di origini marocchine, e si trova presso la struttura ospedaliera assieme ad altri due connazionali. A morire, madre e padre, con i figli della coppia feriti in maniera molto grave.

INCIDENTE PORTO RECANATI: MORTI PAPÀ E MAMMA

Nello scontro è rimasta coinvolta una terza vettura su cui viaggiavano alcuni amici della coppia deceduta, che fortunatamente sono usciti illesi. Stando a quanto ricostruito dalla polizia di Macerata a seguito di appositi rilievi, l’Audi avrebbe completamente invaso la corsia opposta di marcia sulla quale viaggiava la Peugeot con a bordo la famiglia, di rientro da una festa di carnevale. Non è da escludere che l’auto tedesca abbia effettuato un sorpasso azzardato o che stesse marciando ad alta velocità, con il conducente che ha perso di conseguenza il controllo del mezzo. Dopo che è stato lanciato l’allarme sono giunti sul luogo dello scontro i soccorsi, le forze dell’ordine, nonché i vigili del fuoco della stazione di Macerata, che hanno tagliato il tetto della macchina per cercare di liberare gli occupanti. Purtroppo per Gianluca Carotti, 47 anni di Castelfidardo, e la compagna, Elisa Del Vicario, 40 anni, non vi è stato più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro. I figli, un maschietto di 8 anni e una bambina di 10, si trovano attualmente ricoverati in codice rosso presso gli ospedali Torrette e Salesi.

