Congresso della famiglia a Verona/ Atteso Salvini, spunta un corteo transfemminista

Congresso della famiglia, seconda giornata dell’evento mondiale in programma a Verona. Non sono mancate le polemiche nelle ultime ore, con Papa Francesco che ha tenuto a precisare «di essere d’accordo nella sostanza, ma il metodo è sbagliato». Nelle prossime ore è atteso l’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ieri ha evidenziato come aborti e divorzi non verranno assolutamente toccati dal governo, e pochi minuti fa ha preso il via la contro-manifestazione femminista circa mille persone sono partite dal teatro K2, dove si è tenuto un dibattito con Laura Boldrini e Monica Cirinnà tra le altre, ed è giunto a Ponte di Castelvecchio. Un flash mob organizzato da numerose associazioni femministe di Verona, svolto sulle note di Viva la libertà di Jovanotti. Una manifestazione pacifica per rivendicare i propri diritti e “rispondere” al World Congresso of Families, che si unirà al corteo transfemminista organizzato dal movimento “Non una di meno”.

CONGRESSO DELLA FAMIGLIA, PD CONTRO LEGA

Partito Democratico fortemente contro i temi trattati nel corso del Congresso della Famiglia, ecco l’attacco di Monica Cirinnà: «Il fatto più grave è la presenza a WCFVerona del Ministro Bussetti: sappia che difenderemo la scuola pubblica e sappia che difenderemo l’educazione alle differenze, la parità di genere inizia da lì!». Questo il commento della dem Valeria Valente: «Famiglia è dove c’è amore. Dove non c’è violenza. Dove c’è parità e rispetto reciproco. Abbiamo combattuto in questi anni battaglie difficili per estendere il campo dei diritti e non arretreremo di un millimetro dinanzi alle ossessioni di qualche fanatico!». Infine, l’ira di Michele Bordo: «A Verona distribuiscono feti come gadget e dicono che gli omosessuali vanno curati perché altrimenti per loro c’è l’inferno. A questo medioevo parteciperà anche Matteo Salvini. Avete capito in mano a chi siamo?».

CONGRESSO DELLA FAMIGLIA, GRILLINI: “NON CENSURO”

Franco Grillini, storico esponente del mondo omosessuale e paladino dei diritti civili, ai microfoni di Quotidiano.net ha spiegato: «Sarei andato in caso di invito? Certo, nella mia storia politica, anche come parlamentare di sinistra, ho sempre accolto con favore il dialogo. Negli anni sono andato al festival nazionale del Msi, a Rieti, alla festa della Lega, figurarsi se avrei declinato l’invito dei promotori del forum di Verona. Ferme restando le opportune garanzie di assoluta libertà di parola, sarei intervenuto anche lì in una qualche tavola rotonda. Dopo sarei andato a manifestare le mie idee. Il problema è che non hanno invitato né me, né altri esponenti del mondo gay». Il direttore di Gay.it ha aggiunto: «Lo scopo di questo congresso è unidirezionale, è ammesso solo un pensiero unico, oscurantista, contro gli omosessuali e le donne. Alla base c’è un’ideologia oscurantista. Usando un po’ d’ironia, si può dire che domani bisogna mettere le lancette avanti di un’ora, ritorna l’ora legale, ma per chi è a Verona vanno poste indietro di cinque secoli».



