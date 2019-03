Congresso Famiglie, Papa Francesco “Sostanza va bene”/ “Ma il metodo è sbagliato”

Sul Congresso della Famiglie in corso a Verona, si è espresso anche Papa Francesco. Durante il volo che lo ha portato a Rabat, la capitale del Marocco, per la sua visita di due giorni, il Pontefice ha replicato così ad una domanda sul congresso veneto: «Non me ne sono occupato. Ho sentito quello che ha detto il Segretario di Stato: mi sembrano parole giuste ed equilibrate». Negli scorsi giorni il cardinale Pietro Parolini aveva dichiarato che lo stato del Vaticano condivide la “sostanza”, ovvero l’impegno politico nei confronti della famiglia, ma vi è “qualche differenza sulle modalità”, leggasi i toni e alcuni linguaggi utilizzati durante la manifestazione. Come riferisce l’edizione online de La Stampa, il Santo Padre ha salutato uno ad uno, come da consuetudine, tutti i giornalisti presenti sull’aereo della compagnia di bandiera Alitalia. Simpatico a riguardo il siparietto con Claudio Lavagna, corrispondente della Nbc, che ha deciso di sfilare scherzosamente la mano al Papa, ricordando le “polemiche” del baciamano di Loreto di pochi giorni fa.

CONGRESSO FAMIGLIE, PAPA FRANCESCO “SOSTANZA VA BENE”

A riguardo Sua Santità ha ribadito la spiegazione già fornita al portavoce vaticano Alessandro Gisotti: «Non vorrei contagiare i fedeli con i germi – ha detto – la mia mano era tutta bagnata». Prima di imbarcarsi sul volo destinazione Marocco, Papa Francesco ha incontrato a Casa Santa Marca un gruppo di marocchini, precisamente due famiglie composte da due giovani mamme e papà, e due figli piccoli ciascuna. I due nuclei vivono ormai in Italia da anni, e sono riusciti ad integrarsi al meglio grazie anche all’aiuto della Comunità di Sant’Egidio, noto movimento laicale di ispirazione cattolico nato a fine anni 60 e che oggi vanta più di 70 diverse sedi in tutto il mondo. Fra i quattro genitori vi è anche un mediatore culturale, specifica La Stampa, impegnato nell’aiuto ai profughi siriani che arrivano in Italia. All’incontro erano presenti anche il cardinale Konrad Krajewski, insieme a Marco Impagliazzo e Maria Quinto della Comunità di Sant’Egidio.

