Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 marzo: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 30 marzo 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 39/2019, dopo i risultati delle estrazioni di giovedì. I numeri vincenti verranno annunciati fra pochissimo e non esiste un momento migliore per rivedere la classifica dei premi maggiori assegnati nello scorso appuntamento. Agipronews ha già diffuso la statistica ufficiale, che ci parla del traguardo raggiunto lo scorso giovedì dalla ruota napoletana. I premi ammontano infatti a circa 1 milione di euro per tutti gli appassionati che sono riusciti a centrare i numeri giusti. Il montepremi generale è invece di 5,5 milioni di euro. La vincita più alta è stata registrata a Casalnuovo, in provincia di Napoli, grazie ad un terno da 18 mila euro. Segue una giocata a Brescia del valore di 13.104 euro ed un biglietto vincente giocato a Roma, del valore di 12.975 euro. Le vincite annuali invece salgono a più di 320 milioni di euro. Tripletta interessante invece per il primo posto sul podio del 10eLotto, che premia Roma, Castrofilippo, in provincia di Agrigento, e Crema con 50 mila euro per ognuno dei vincitori. Il montepremi annuale supera invece gli 1,1 miliardi di euro, mentre 26,6 milioni per le vincite dell’ultima estrazione.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot ancora da vincere ed un SuperEnalotto che potrebbe regalarci delle sorprese. L’estrazione di questa sera potrebbe cambiare tutto, premiando il giocatore o gli appassionati più fortunati che riusciranno a centrare la sestina vincente. In attesa di scoprire l’esito del concorso, rivediamo la statistica precedente. Lo scorso giovedì il premio maggiore è stato realizzato da cinque giocatori grazie al 5, che supera i 39 mila euro. Oltre 32 mila euro sono stati consegnati invece ad un vincitore grazie al 4+. Sono 83 gli appassionati che hanno indovinato il premio del 3+, pari a 2.836 euro, mentre saliamo fino a 612 per i tagliandi vincenti legati al bottino del 4, ovvero 326,50 euro per ciascun partecipante. Stabile il 3, con un premio da 28,36 euro che rimane nella media settimanale e premia 21.203 giocatori, mentre sono 316.513 i vincitori che con il 2 portano a casa 5,90 euro. Per le ultime tre quote abbiamo i 100 euro del 2+ indovinato da 1.687 appassionati, mentre 11.305 giocatori per il bottino da 10 euro dell’1+. Infine 5 euro per tutti i partecipanti che hanno imbroccato lo 0+, 27.648 in tutto.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti anche per questa sera, grazie al Lotto ed alla Sisal. Gli appassionati hanno già attivato il conto alla rovescia ed ora si attende solo il momento fatidico in cui verranno rivelati i numeri vincenti. Prima di scoprire quali saranno ed i premi registrati in questa estrazione, meglio assicurarsi di aver giocato la schedina. Lo avete fatto? In caso contrario potete sempre affidarvi alla nostra Rubrica ed alla news che stiamo per analizzare con il favore della smorfia napoletana. Parliamo di una notizia a priva vista ordinaria: un incidente d’auto. Una donna è stata infatti tamponata da un’altra auto mentre si trovava ad un incrocio, dato che il guidatore dell’altro mezzo non si è fermato al semaforo. Tabitha però ha scoperto solo poco dopo che in realtà al volante non c’era un essere umano ma un Chihuahua, che secondo la ricostruzione avrebbe inserito la marcia in modo accidentale, mentre il padrone si trovava in un negozio. Sembra che l’uomo avesse lasciato il mezzo con il motore acceso e che il cagnolino abbia fatto il resto. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il cane, 6, l’auto, 46, la guida, 13, l’incidente, 1, il volante, 9. Come Numero Oro scegliamo la marcia, 21.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Siamo ad un passo dal nuovo concorso del SuperEnalotto e dalla possibile vincita del Jackpot. Tanti appassionati avranno sognato questo momento più volte nel corso della loro ‘carriera’ di giocatori. Eppure finora la sestina si è rivelata timida, preferendo non comparire in alcun tagliando fortunato. Il montepremi è ancora intatto ed anzi aumenta a vista d’occhio, grazie ad ogni assenze maturata in settimana. Questa sera ci sarà la possibilità di vincerlo, ma bisogna pensare ad ogni dettaglio per riuscire a sfruttare al meglio il momento. Ovvero pensare anche a come spendere il bottino. Ci avete pensato? Se siete ancora confusi, potete sempre valutare l’iniziativa di Kickstarter che la nostra Rubrica ha selezionato oggi per voi. Parliamo di WiPhone, un rivoluzionario cellulare dall’aspetto insolito. Si potrà infatti personalizzare il dispositivo come si preferisce, ma non è l’unico dettaglio modificabile. WiPhone è pensato per gli hacker che adorano fare cambiamenti al software ed all’elettronica e l’assenza di un contratto obbligatorio lo rende immortale. Il cellulare sfrutta infatti la tecnologia VoIP e sfrutta il WiFi per effettuare chiamate vocali in HD, in modo del tutto gratuito. L’asta chiuderà solo fra 17 giorni ed i goal da raggiungere è di circa 35 mila euro, con versamenti che finora superano i 26 mila.



