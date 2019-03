Ora legale 2019/ Quando cambia: lancette avanti o indietro di 60 minuti?

Ora legale 2019, alle ore 2.00 della notte tra il 30 e il 31 marzo le lancette degli orologi dovranno essere spostate in avanti di un’ora. Ma che cos’è? Parliamo della convenzione per sfruttare meglio l’irradiazione del sole durante il periodo estivo, ma questo vale soltanto per alcuni Stati: l’ora solare, che si riferisce all’orario statale usato durante il periodo internazionale, è sospesa in alcuni Paesi, dove si adotta per tutto l’anno l’ora legale. Per quanto riguarda i Paesi dell’Unione Europea, così come anche la Svizzera, il Liechtestein e la Norvegia, l’ora legale ha inizio l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre. Una convenzione che però non può aumentare le ore di luce disponibili, ma può indurre un maggior sfruttamento delle ore di luce abitualmente “sprecate” a causa delle consuetudini di orario. Il primo ad avere l’intuizione fu lo scienziato e politico statunitense Benjamin Franklin, un’invenzione che però non riscosse fin da subito un grande successo: solo nel 1907, grazie al costruttore inglese William Willet, venne accolta dalla Camera dei comuni nel 1916 e introdotta nel Regno Unito con il nome di British Summer Time.

ORA LEGALE 2019, LE LANCETTE DA SPOSTARE: QUANDO ENTRA IN VIGORE

L’ora legale 2019 entrerà in vigore a partire dalle ore 2.00 della notte tra il 30 e il 31 marzo 2019, così come da consuetudine: non si tratta di una data fissa, basti pensare al fatto che il passaggio dall’ora solare a quella legale nel 2018 avvenne nella notte tra il 24 e il 25 marzo 2019. Come viene stabilito quando entra in vigore l’ora legale? Ogni Stato può decidere da sè, ma in Unione Europea è stata stabilita l’ultima domenica di marzo: la fine è prevista invece l’ultima domenica di ottobre. Vi abbiamo parlato dell’entrata in vigore per l’Italia, dunque, e per gli altri Paesi dell’Unione Europea, ma nel resto del mondo come funziona? Lo stesso modello viene utilizzato anche in Svizzera, Norvegia, Liechtestein, Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano. I Paesi della fascia tropicale non adottano l’ora legale, mentre per quanto riguarda l’emisfero australe, essendo le stagioni invertite rispetto all’emisfero boreale, l’ora legale segue un calendario invertito: in Australia è in vigore da ottobre a fine marzo/inizio aprile, mentre in Brasile è in vigore dalla terza domenica di ottobre alla terza domenica di febbraio.

ORA LEGALE 2019: DA QUANDO ESISTE?

L’ora legale fece il suo esordio in Italia nel 1916 come misura di guerra e fu protagonista di un percorso turbolento dal 1940 al 1948, quando fu abolita e ripristinata in diverse occasioni a causa della Seconda guerra mondiale. E proprio in quel periodo si ebbe il periodo di durata massima dell’ora legale, ovvero dal 14 giugno 1940 al 2 novembre 1942. Un altro riferimento storico è datato 1965, quando l’ora legale venne adottata definitivamente con la legge 503 in un periodo di crisi energetica. Secondo quanto stabilito per legge, l’ora legale durava quattro mesi, esattamente dall’ultima domenica di maggio all’ultima domenica di settembre. Durata poi estesa a sei mesi nel 1980, anticipando l’inizio alla prima domenica di aprile, e successivamente dal 1981 all’ultima domenica di marzo. Un ulteriore prolungamento venne introdotto nel 1996, allineandosi con il resto d’Europa (fine spostata all’ultima domenica di ottobre). Nel 2010, recependo una direttiva del Parlamento Europeo, l’Italia fissò l’inizio dell’ora legale alle ore 2:00 del mattino dell’ultima domenica di marzo e il termine alle 3:00 del mattino dell’ultima domenica di ottobre.

ORA LEGALE 2019: QUANDO TORNA L’ORA SOLARE?

Vi abbiamo parlato dell’ora legale 2019, ma quando torna invece l’ora solare? Come vi abbiamo spiegato, l’ora solare arriverà l’ultima domenica di ottobre: il prossimo spostamento delle lancette, questa volta indietro di 60 minuti, è previsto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre 2019. Con il termine solare ci riferiamo all’orario statale usato durante il periodo invernale, coincidente con quello del meridiano del fuso orario di riferimento, chiamato anche «ora civile convenzionale». Ma attenzione, non è da escludere che presto non parleremo più di ora legale o ora solare: nell’estate del 2018, precisamente tra il 4 luglio e il 16 agosto, si è svolta una consultazione pubblica aperta sul sito della Commissione Europea sulle disposizioni relative all’ora legale: tra le domande fatte, è stata posta l’alternativa tra il mantenere sempre l’ora solare o il mantenere sempre l’ora legale in caso di abolizione del cambio orario. La Commissione Europea, forte della consultazione con il più alto numero di sempre, sta valutando se abolire o meno il cambio fra estate e inverno, mantenendo uno dei due orari o, ancora, una media tra i due.



