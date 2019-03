Scherzo al Papa in aereo: giornalista ritrae mano/ Video “Vendico i fedeli di Loreto”

Uno scherzo al Papa: lo ha fatto uno dei giornalisti a bordo del volo papale da Roma a Rabat. Quando è arrivato il momento dei saluti, il giornalista ha ritratto di scatto la mano mentre il Pontefice gliela stava per stringere. Così ha simulato il gesto dello stesso Bergoglio, ripreso nella recente visita a Loreto mentre evitava il “baciamano” dei fedeli. «Ho provato a vendicare i fedeli di Loreto a cui non ha dato la mano», ha dichiarato il giornalista. Il Papa, divertito, ha ribadito le ragioni del suo gesto: ha spiegato cioè di averlo evitato per motivi di igiene. Non voleva farsi veicolo di germi e di eventuali contagi tra i fedeli. «A un certo punto avevo la mano bagnata», ha dichiarato il Pontefice fornendo la spiegazione emersa poi nelle ultime ore. Lo scherzo comunque è stato apprezzato da Papa Francesco e il video della “vendetta” ai danni di Bergoglio è subito diventato virale.

SCHERZO AL PAPA IN AEREO: “VENDICO FEDELI DI LORETO”

Nelle scorse ore il direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede Alessandro Gisotti ha spiegato il motivo per il quale Papa Francesco aveva evito il baciamano dei fedeli a Loreto. «È solo una questione di igiene». Riferendo le parole del Pontefice, ha spiegato che la ragione è semplice: «Il Papa non vuole essere un veicolo di contagio per le persone, quando ci sono lunghissime file di fedeli». Mentre il video del gesto di Papa Francesco diventava virale, Alessandro Gisotti ha chiarito che quello era l’unico motivo. «Lo sapete tutti quanto il Papa ami abbracciare la gente. In occasioni più “ristrette” il baciamano non è stato mai un problema». Un concetto che lo stesso Bergoglio ha ribadito al giornalista che gli ha fatto lo scherzo in aereo. Baciando le sue mani, in tanti avrebbero potuto involontariamente trasmettersi qualche virus, quindi il Papa in questi casi preferisce ritrarre la mano.





