Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Il Colle difende Bankitalia (30 marzo 2019) 

Interessante spunto ce l’offre l’economia per le ultime notizie che aprono la giornata. Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla questione banche, con una netta difesa di Bankitalia e del suo presidente. In tale ottica Mattarella ha voluto incontrare i presidenti di Camera e Senato e il governatore del principale istituto finanziario del Bel Paese, Visco. A tutti il presidente ha ricordato che l’indipendenza di Bankitalia non può essere soggetta al potere politico, soprattutto quando quest’ultimo vorrebbe imporre una commissione d’inchiesta, quella sulle banche, al cui interno potrebbe nascere una mini inchiesta sul vertice di Bankitalia. La situazione è diventata esplosiva dopo l’allarme conti pubblici fatto nei scorsi giorni dallo stesso Visco, in tale contesto il ruolo di mediatore è stato assunto direttamente dal presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Nel giorno delle votazione che dovrebbero scegliere i canditati per le prossime elezioni europee, arriva il nuovo scontro interno nel Movimento cinque Stelle. A farlo deflagrare l’intervento della senatrice Drago dal palco del congresso che si sta tenendo nella città scaligera, con l’esponente pentastellata che pur affermando di parlare a titolo personale sottolinea di condividere il tema della famiglia tradizione, tema esplicato nel congresso. Immediato l’intervento dei vertici grillini, il primo a commentare è stato Tiziano Spadafora che afferma che quanto detto dalla Drago non corrisponde alla linea dettata dal movimento. La Drago ha affermato comunque parlando dal palco che sono tanti gli esponenti del partito di Di Maio a condividere il pensiero di una famiglia tradizionale.

Nonostante le dimissioni offerte da Theresa May la camera dei comuni ha bocciato nuovamente l’accordo faticosamente raggiunto tra la stessa May e l’UE. La mozione è stata bocciata con oltre 50 voti di scarto, indice questo che non è solo la premier a non convincere i deputati ma la stessa interezza dell’accordo. La bocciatura di fatto ha messo la pietra tombale a due anni di trattative, con il paese che adesso potrebbe avventurarsi nella scivolosa strada dell’uscita senza alcun accordo. In tal senso si stanno muovendo le istituzioni europee con la commissione che il 10 aprile si riunirà per decidere il da farsi. Resta comunque aperta la soluzione di un rinvio medio lungo, in questo caso la richiesta inglese dovrà essere motivata ed accettata dai vertici della UE, fermo restando che riaprirebbe i giochi in vista delle prossime consultazioni europee.

L’ex governatore della regione Lombardia Roberto Formigoni resta in carcere. Di oggi la notizia che la Corte D’Appello di Milano ha respinto l’istanza presentata dai legali dell’ex delfino di Berlusconi che puntava a dichiarare inefficace l’ordine di carcerazione. Gli avvocati contestavano la irretroattività della “spazzacorrotti” legge per la quale il loro assistito è finito in carcere e non ai domiciliari. Formigoni ha varcato le porte del carcere di Bollate il 22 Febbraio scorso, egli dovrà scontare ben cinque anni e dieci mesi di reclusione, comminatigli all’interno del processo di corruzione relativamente alle tangenti del caso Maugeri-San Raffaele.

Torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali. La prima gara si è già giocata ieri sera quando all’Artemio Bentegodi il Cagliari si è imposto sul fanalino di coda Cagliari con un secco 3-0. Accade tutto nel primo tempo con i gol di Pisacane, Joao Pedro e Ionita. I clivensi terminano in dieci con il rosso a Depaoli nella ripresa. Oggi alle ore 15.00 si parte con un Udinese-Genoa molto interessante e con due squadre alla ricerca di punti utili per mettere in sicurezza la loro posizione in classifica. Alle 18.00 all’Allianz Stadium torna in campo la Juventus orfana stavolta di Cristiano Ronaldo, ospiterà l’Empoli. Si chiude la seconda giornata di anticipi con Sampdoria Milan alle 20.30.



