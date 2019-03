GERMANA GIACOMELLI/ Minori maltrattati da super-mamma premiata da Mattarella? (Iene)

Il Quirinale la credeva “super-mamma d’Italia” per i 121 figli affidati nel corso degli anni alla sua casa-famiglia, ma le accuse nei confronti di Germana Giacomelli si fanno sempre più pesanti. Della sua vicenda sono tornarsi ad occuparsi Le Iene, decisi a fare luce sui presunti maltrattamenti subiti da diversi minori ad opera della donna che pochi giorni fa è stata premiata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con una delle più alte onorificenze riservate a chi è impegnato nel sociale, quella di “eroe della Repubblica”. Nel servizio di Pablo Trincia si evince come il numero di chi dice di aver subito o visto maltrattamenti sia passato da otto a trenta. Una ragazza ha contattato la trasmissione Mediaset e ha dichiarato:”Quando ho visto il vostro servizio ho detto ‘cazzo io lo so chi è’. Mi è preso il panico. Quella donna è cattiva. Se sbagliavamo a pulire ci maltrattava, ci picchiava, spintonava, ci dava le botte in testa”.

LE ACCUSE A GERMANA GIACOMELLI

L’ipotesi suggerita dalle Iene è che dietro la decisione di accogliere bambini all’interno della casa famiglia possa esserci una sorta di business che ha a che vedere con i soldi che le istituzioni forniscono per il mantenimento degli stessi ospiti della struttura. Una bambina che ancora vive nel centro di Germana Giacomelli ha dichiarato:”Adesso non mi picchiano più, perché tempo fa mi picchiavano (…) Una volta la Germana mi ha dato uno schiaffo nel naso mi ha fatto uscire il sangue. Anche agli altri dava le sberle”. Da quanto tempo non la picchiano più? La risposta è “un mese”, esattamente da quando Le Iene hanno iniziato a seguire il caso. Dall’ufficio stampa del Quirinale intanto cadono dalle nuvole e a colloquio con Trincia: “Se fosse confermato si tratterebbe dell’impostura più grande dell’umanità che io abbia conosciuto”, commenta il funzionario del Colle. Germana Giacomelli si è rifiutata di rispondere alle domande delle Iene: cosa c’è di vero in queste pesanti accuse?





