Jim Carrey contro Benito Mussolini/ Alessandra lo attacca: “Sei un bastardo”

Alessandra Mussolini si scaglia contro Jim Carrey. Sì, avete letto bene: è quello che è accaduto su Twitter. Non avremmo mai pensato di associarli, ma i due sono stati protagonisti di una lite social. L’attore americano ha pubblicato un disegno, realizzato proprio da lui, per spiegare quali siano secondo lui le conseguenze del fascismo: il Duce e Claretta Petacci appesi a testa in giù a piazzare Loreto. Il disegno è stato accompagnato dalla seguente frase: «Se vi state chiedendo a cosa porta il fascismo, chiedete a Benito Mussolini e alla sua “padrona”». La Mussolini ha visto il disegno in questione e senza troppi giri di parole ha attaccato Jim Carrey: «Sei un bastardo». L’attore non ha replicato, sempre che abbia notato il tweet della nipote del Duce, ma in molti lo hanno fatto per lui, rivolgendosi aspramente ad Alessandra Mussolini. «Credo che tu abbia confuso Carrey con il tuo nonno assassino». Altri invece hanno preferito commentare con semplicità: «Ti amiamo Jim».

ALESSANDRA MUSSOLINI A JIM CARREY: “SEI UN BASTARDO”

Nessuno si aspettava una presa di posizione del genere da Oltreoceano, figurarsi da un attore popolare come Jim Carrey. Ma il suo tweet non è piaciuto alla nipote di Benito Mussolini che ha risposto piccata. Al post è allegato un disegno realizzato proprio da Carrey, il quale ha riproposto quanto accaduto il 29 aprile 1945, all’indomani dell’uccisione della coppia a Giulino Mezzegra, in provincia di Como. Negli ultimi tempi l’attore ha dato libero sfogo alla sua versione di artista e dunque questo disegno fa parte della sua collezione. Ma l’europarlamentare non ha gradito. Non appena si è accorta del tweet, si è fiondata sul profilo Twitter dell’attore comico canadese, ma naturalizzato statunitense, per rispondere a tono a quella vignetta. Se sperava di ottenere solidarietà, Alessandra Mussolini si è sbagliata di grosso, perché molti utenti le hanno fatto notare come le politiche razziste di suo nonno non possano produrre altro che la visione fornita da Jim Carrey nel disegno condiviso sui social.

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu — Jim Carrey (@JimCarrey) 30 marzo 2019





