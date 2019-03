Milano, corpo decapitato e carbonizzato fra i rifiuti/ Tagliati testa e arti: giallo

Un vero e proprio giallo a Milano, dove è stato rinvenuto un corpo carbonizzato e mutilato. La scoperta, come riferito da tutti i principali organi di informazione, è avvenuta nella tarda serata di ieri, indicativamente attorno alle 22:15: i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata per spegnere un incendio probabilmente doloso, e quando sono giunti sul luogo hanno effettuato la macabra scoperta. Il ritrovamento è avvenuto in via Cascina dei prati, nei pressi del parco Walter Chiari: un corpo decapitato con gli arti mutilati e in parte dato alle fiamme. Il cadavere si trovava vicino ad un cassonetto di rifiuti con a fianco una bombola di gpl che però non è esplosa. Subito è scattata la segnalazione alla polizia e ai carabinieri, che sono giunti pochi minuti dopo ed hanno iniziato ad indagare. Aperto un fascicolo per omicidio nei confronti di ignoti, e in base ad una prima ricostruzione si potrebbe trattare di un tentativo di occultamento di cadavere conclusosi solo in parte. Evidentemente, colui che ha lasciato il corpo, avrebbe voluto che esplodesse la bomba a gas, che però è rimasta intatta.

MILANO, CORPO DECAPITATO E CARBONIZZATO FRA I RIFIUTI

Il primo step sarà quello di identificare il cadavere, a cominciare dal capire se si tratti di una donna o di un uomo, cosa ancora non possibile visto lo stato in cui versava al momento del ritrovamento. Il cadavere aveva infatti la testa tagliata ma anche le braccia e le gambe all’altezza delle ginocchia: di fatto è rimasto solo il tronco centrale. Le varie parti del corpo, testa compresa, sono state trovate a fianco del cadavere, nei pressi di un gabbiotto per la raccolta della spazzatura di un condominio. La zona in cui è stato effettuato il macabro ritrovamento si trova nel quartiere Bovisasca, alla periferia nord di Milano, ed è una sorta di discarica a cielo aperto. Si tratta del secondo cadavere rinvenuto in pochi giorni nel capoluogo meneghino, dopo quello di una donna cinese di 54 anni, morta nel suo appartamento apparentemente senza un motivo. Due gialli che gli inquirenti cercheranno di risolvere nelle prossime ore, ma non sarà semplice.

