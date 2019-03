Nuoro, donna uccisa in casa: caccia all’ex marito/ Ferito gravemente nuovo compagno

Una donna è stata uccisa a Nuoro, un uomo invece è stato ferito gravemente. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, domenica 31 marzo 2019, in via Napoli. I sospetti sono subito caduti sull’ex marito della vittima, stando alle prime informazioni sull’ennesimo femminicidio. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, per lei non c’era più nulla da fare: era già morta. La vittima è Romina Meloni, originaria di Ozieri. Si era da poco trasferita nell’abitazione di Gabriele Fois, il suo nuovo compagno il quale, secondo le prime notizie, è ora ricoverato in rianimazione all’ospedale San Francesco. Indagano i carabinieri di Nuoro, con il più stretto riserbo, ma – come riportato dal Corriere della Sera – sarebbero già sulle tracce del presunto assassino. Pare che l’uomo abbia sparato alla coppia e poi si sia dato alla fuga. Sul luogo della tragedia, avvenuta nella zona di Badu ‘e Carros a Nuoro, è arrivato il medico legale Vindice Mingioni.

NUORO, DONNA UCCISA IN CASA: CACCIA ALL’EX MARITO

Un altro femminicidio, con l’autore del delitto che però è in fuga. I carabinieri lo stanno cercando: tutti i sospetti convergono sull’ex marito della donna uccisa. L’uomo sarebbe un agente di polizia penitenziaria. Sembra una storia simile alle tante già viste: l’ex marito non accetta la separazione e decide di vendicarsi, nel peggiore dei modi. Romina Meloni aveva una nuova relazione da poco meno di un anno. Recentemente si era trasferita in una nuova casa con il nuovo compagno. Ma l’ex nutriva da tempo un senso di vendetta per la storia finita e non sopportava che lei avesse deciso di voltare pagina, quindi ha organizzato la spietata esecuzione. L’ex agente carcerario si è presentato nell’appartamento con la pistola, ha ucciso l’ex moglie e ferito l’attuale compagno. Stando a quanto riportato da La Stampa, ha colpito lei alla testa e lui alle gambe. I carabinieri del comando provinciale lo cercano per la città: temono che ora possa compiere un gesto estremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA