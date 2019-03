Emanuela Orlandi/ Lettera al Vaticano: “cercate nel cimitero teutonico di Roma”

Che c’entra la tomba della principessa Sofia e del principe Gustavo von Hohenlohe, risalente al XIX secolo con Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa nel 1983 al centro di un mistero mai risolto? Una lastra funeraria nel cimitero Santo Teutonico di Roma, che esaminandola si è scoperto che è stata aperta almeno una volta, con una statua di un angelo appoggiata al muro del cimitero che tiene in mano la scritta “Requiescat in pace”, riposi in pace. Chi? La statua si è scoperto essere molto più recente della tomba. Secondo fonti non verificate, ci sono persone che da tempo portano fiori su quella tomba, convinti che essa contenga i resti di Emanuela Orlandi. E’ solo l’ultimo mistero di una storia che appare sempre più evidente non avrà mai soluzione, e che proprio di misteri si nutre. La famiglia Orlandi ha adesso fatto richiesta ufficiale al vaticano che si apra la lastra funeraria e si verifichi cosa contenga veramente, dopo aver ricevuto una lettera l’estate scorsa che dice “cercate dove indica l’angelo”.

IL CIMITERO TEDESCO DI ROMA

La richiesta è stata fatta alla Segreteria di stato, al cardinale Parolin: “Per fugare ogni dubbio sul contenuto, si ritiene opportuno una ricerca negli archivi di ogni documento relativo a tale loculo per individuare chi vi risulti essere stato sepolto. In ogni caso si chiede l’apertura della tomba alla presenza della sottoscritta di un rappresentante della famiglia Orlandi e del nostro consulente tecnico, il dottor Giorgio Portera, affinché possa partecipare alle operazioni con tutte le garanzie necessarie vista la gravità del caso”. Il cimitero, dal nome stesso, è una fondazione tedesca dove per statuto possono essere sepolti “i membri della Arciconfraternita, i membri di molte case religiose di origine tedesca e dei due collegi tedeschi Anima e Germanico che si trovano a Roma”. Dovranno dunque essere sentite anche le autorità tedesche. Potrebbe essere un ennesimo buco nell’acqua, dopo le ossa ritrovate in un palazzo della Santa Sede e la tomba che conteneva i resti del capo mafia romano legato nelle indagini su Emanuela Orlandi.

