Gessica Lattuca, sepolta nel cimitero di Favara?/ “Ho visto suo padre che…”

Importanti sviluppi sul caso relativo alla scomparsa di Gessica Lattuca. Nei prossimi giorni saranno aperte al cimitero Piana Traversa di Favara due tombe, secondo quanto riportato da La Sicilia, che ha citato in maniera esplicita l’identità delle persone sepolte in quelle due tombe. Si tratta dei loculi dei coniugi Michele Mendolia e Rosaria Licata. In uno di questi sarebbe stato sepolto il corpo della giovane mamma di quattro figli scomparsa la sera del 12 agosto scorso. Lo sostiene la figlia dei defunti coniugi, una professoressa 60enne in pensione la cui identità è stata quindi rivelata, che ha parlato agli inquirenti riferendo alcuni particolari che li hanno spinti a procedere all’ispezione delle tombe. È lei la supertestimone che a metà dello scorso mese di dicembre fece traslare le salme dei propri genitori morti diversi anni addietro da due vecchie sepolture a nuovi loculi uno accanto all’altro. La donna dopo qualche giorno si allontanò da Favara per motivazioni personali, ma al rientro notò che nei loculi c’era qualcosa di strano.

GESSICA LATTUCA, IL SUO CORPO È NEL CIMITERO DI FAVARA?

Secondo il racconto della supertestimone, riportato da La Sicilia, la malta di cemento che chiudeva la tomba con su scritto nome e cognome di uno dei due genitori sembra sia diversa da come la professoressa la ricordava prima di partire. Sarebbe quella del padre di Gessica Lattuca. «La scritta del nome e cognome di mio padre non era più al centro ma più in alto con alcuni caratteri anche diversi. In un primo momento non feci caso ma poi cominciai a preoccuparmi», queste le parole della super testimone riportate dal quotidiano siciliano. Inoltre, ha raccontato agli inquirenti di aver visto un signore piangere vicino ai loculi dei suoi genitori per poi allontanarsi. Ha riconosciuto quell’uomo: si tratterebbe del padre di Gessica Lattuca. «Mentre andava via lo sentii parlare al telefono con una persona la quale gli ha detto alcune cose strane». Così si interrompono le dichiarazioni della professoressa a La Sicilia, mentre proseguono le indagini. In questi ultimi giorni sono stati nuovamente interrogati i familiari e altri soggetti informati sui fatti per cercare di verificare altri particolari.

