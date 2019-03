Mafia, operazione Dia in Sicilia: 32 arresti/ In manette anche capo ultras Juventus

Sono 32 in tutto gli arresti eseguiti in tutta la Sicilia e non solo, dalla Direzione investigativa antimafia (Dia) nell’ambito di una operazione che si è svolta tra Agrigento, Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma. L’ordinanza, come spiega TgCom24, è stata emessa dalla Dda di Palermo nei confronti di oltre trenta persone verso le quali pendono svariate accuse: associazione mafiosa, associazione per delinquere dedita al traffico e allo spaccio di droga, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento. L’operazione è stata denominata Kerkent ed ha permesso di individuare un’associazione per delinquere con base ad Agrigento e varie ramificazioni nel Palermitano ed in Calabria. Il principale business era legato al traffico di sostanze stupefacenti che avveniva attraverso un corposo gruppo criminale armato. In merito all’affare, l’organizzazione si occupava di ogni sua fase, dagli aspetti operativi a quelli logistici. A finire in manette anche un capo ultras della Juventus.

Sarebbero almeno cinque le persone finite in manette solo a Palermo nell’ambito dell’operazione antimafia della Dia, Kerkent, scattata all’alba di oggi e che ha portato a 32 arresti in tutto. Destinatario della misura cautelare, firmata dal Gip su richiesta della Dda di Palermo anche Andrea Puntorno, 32enne e capo ultrà della Juventus considerato uno dei leader del gruppo “Bravi ragazzi”. Il giovane già in passato aveva avuto problemi con la giustizia. Secondo quanto emerso dalle indagini eseguite da investigatori e inquirenti, il 32enne era in rapporti stretti con il boss di Agrigento, anche lui tra gli arrestati di oggi. Le accuse nei confronti dell’ultras sarebbero però legate al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo ulteriori particolari che trapelano da PalermoToday, Puntorno avrebbe continuato a gestire la sua vera attività legata al traffico di droga, in società con il nuovo capomafia agrigentino Antonio Massimino. L’uomo inoltre, quando era a Torino avrebbe gestito anche una corposa attività di bagarinaggio allo stadio riuscendo a costruire un vero e proprio impero fra droga e biglietti.

