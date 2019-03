BOLOGNA, BIMBO 2 ANNI CADE DA CARRO CARNEVALE/ Calpestato durante sfilata: è grave

Doveva essere un momento di festa ma rischia di trasformarsi in una tragedia la classica sfilata di Carnevale a Bologna dopo che un bambino di due anni è scivolato da un carro allegorico ed è stato calpestato dallo stesso. Come riportato da Fanpage, la dinamica dell’incidente non è ancora chiarissima ma pare che il bimbo sia scivolato dalle braccia della mamma e, dopo aver battuto la testa, sia stato calpestato da una ruota del carro. Sono stati gli stessi genitori, in particolare le urla disperate della madre, mentre il bambino stava di sotto col passeggino, a fermare il corteo che altrimenti avrebbe proseguito la sua sfilata tra la musica e i coriandoli in via Indipendenza, in pieno centro a Bologna. La tradizionale sfilata del Martedì Grasso, che prevedeva la sfilata di 18 carri di Carnevale dei bambini da piazza VIII Agosto e il passaggio da via Indipendenza, piazza Nettuno con l’arrivo verso le 15 in piazza Maggiore è stata interrotta.

BIMBO DI 2 ANNI CADE DA CARRO CARNEVALE: E’ GRAVE

Dopo l’allarme lanciato dalla mamma del bambino di due anni caduto dal carro di Carnevale a tema Masterchef realizzato da Granarolo, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che per almeno una 20ina di minuti hanno eseguito delle manovre sul piccolo per tentare di rianimarlo. Il bimbo è stato poi trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore: le sue condizioni sarebbero gravissime. Come riportato da Fanpage, un testimone ha raccontato:”Era sul carro insieme alla mamma, quando è caduto dalle ringhiere che lo delimitano”. C’è da dire che la grande presenza di persone in strada per la sfilata ha fatto in modo che i presenti non capissero subito quello che stava realmente accadendo in quegli istanti. Straziante la reazione dei genitori, in lacrime, desiderosi di capire le reali condizioni del loro bambino di due anni in lotta fra la vita e la morte.

