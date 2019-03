Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 marzo: i numeri vincenti

Nuova settimana in compagnia dei concorsi più amati dagli italiani: Lotto, Superenalotto e 10eLotto ritornano oggi per una nuova estrazione, dopo quella di sabato. E questo vuol dire numeri vincenti e premi, ma anche una dura lotta fra appassionati per conquistare il podio finale. Come è andata invece l’ultima statistica? Rivediamo i dati principali grazie alla classifica rivelata su Agipronews. Sbanca il montepremi generale il 10elotto con una vincita da 100 mila euro assegnata ad un giocatore di Arco, in provincia di Trento, che ha centrato un 7 con modalità Doppio Oro. Secondo posto per una tripletta registrata in provincia di Como, a Cadorago, in provincia di Catania, a Mascialucia ed infine a Nola, in provincia di Napoli. In tutti i casi il bottino è di 50 mila euro, mentre il concorso ha prodotto vincente per più di 31,1 milioni di euro, contro il montepremi annuale che ammonta ad 812,4 milioni. 25 mila euro per la prima vincita in cima alla classifica del Lotto. Il fortunello è di Rovereto, in provincia di Trento, che ha indovinato un ambo su Genova. A breve distanza un appassionato di Brindisi che ha imbroccato un terno su Milano del valore di 22.750 euro. Al terzo gradino troviamo invece Porretta Terme, in provincia di Bologna, con una vincita da 19.500 euro registrati sulla ruota Nazionale. Il montepremi annuale della lotteria è invece di 227,8 milioni di euro, mentre 10,1 milioni per l’ultimo concorso.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto ha ormai raggiunto una soglia importante: nel concorso di questa sera il montepremi sarà di 114,6 milioni di euro. La sestina vincente è rimasta fino ad ora all’esterno dell’estrazione, ma l’esito dell’estrazione di oggi potrebbe dare risultati imprevisti. Prima di conoscere i nuovi numeri vincenti, rivediamo la statistica precedente. Nello scorso appuntamento di sabato, il testa a testa per il primo posto sul podio è stato vinto dal 4+, che supera i 29 mila euro grazie a 6 tagliandi vincenti. Rimane invece un po’ più indietro il 5 con oltre 22 mila euro, centrati da 11 appassionati. A seguire i 2.560 euro del 3+, realizzato da 121 giocatori e 296,29 euro per gli 851 vincitori del 4. Il bottino del 3 ammonta invece a 25,60 euro e destinato a 29.715 partecipanti, mentre il 2 aumenta di una piccola percentuale con un tesoretto da 5,26 euro e 449.371 giocatori. Gli ultimi tre posti vengono riservati come sempre alla trio standard del SuperStar, guidato dal 2+ da 100 euro. I vincitori sono 1.847, mentre 12.055 gli appassionati che hanno indovinato i 10 euro dell’1+. Infine i 5 euro assegnati alla vincita dello 0+ e conquistati da 26.488 giocatori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot in arrivo grazie al nuovo concorso firmato Sisal. Questa sera scopriremo quali ruote regaleranno i premi maggiori, i nuovi numeri vincenti e soprattutto se uno dei giocatori in gara riuscirà a centrare la sestina. Sempre più attesa, si unirà ai premi previsti per le quote secondarie. In tutti i casi il dubbio dei giocatori potrebbe riguardare il primo investimento, quella somma iniziale da destinare a piccoli o grandi sogni ed utile per inaugurare la vittoria. La nostra Rubrica vi suggerisce come sempre una delle iniziative lanciate su KickStarter, una vera chicca per i survivalisti. Pyyros è infatti l’ultima invenzione in fatto di luci di sicurezza e tool multifunzione, ideale per qualsiasi tipo di uso quotidiano. Una luce utile per le ore notturne, grazie alle sei ore di vita per la batteria, oppure un localizzatore in grado di trasmettere la propria posizione in caso di richiesta di soccorso. E ancora la possibilità di accendere un fuoco all’istante, ricaricare i propri dispositivi nella modalità power bank grazie all’attacco USB e tanti moduli per personalizzare al massimo il proprio Pyyros. Per esempio si potrà aggiungere un kit per il primo soccorso, tavolette per la purificazione dell’acqua e molto altro ancora. Asta aperta ancora per 16 giorni ed un goal da oltre 13 mila euro appena realizzato.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Lotto e numeri vincenti anche per oggi, grazie alla prima estrazione della settimana e la seconda per il mese di marzo appena iniziato. Appassionati già in crisi? Individuare i numeri utili per compilare la schedina si può rivelare una vera impresa. Per fortuna potete affidarvi alla nostra Rubrica e sulla saggezza storica della smorfia napoletana: insieme, analizzeremo la news selezionata per oggi. Voliamo fino in Cina per parlare di un evento particolare. Una donna di 33 anni ha deciso di simulare il rapimento del proprio bambino per mettere alla prova l’amore che il marito prova per la sua famiglia. La donna ha infatti presentato denuncia di scomparsa, dando una descrizione accurata del figlio. Dopo aver messo in moto le autorità, cinque giorni più tardi si è scoperta la verità sul presunto reato. Vediamo i numeri della smorfia: abbiamo il rapimento, 5, il reato, 70, il bambino, 1, la madre, 81, e la polizia, 53. Come Numero Oro scegliamo invece l’amore, 2.



