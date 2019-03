Maria Archetta Mennella, uccisa nel sonno/ Ex Antonio Ascione chiede sconto di pena

Si torna a parlare di Maria Archetta Mennella, la donna assassinata nel sonno dall’ex marito Antonio Ascione il 23 luglio del 2017. Nel corso della puntata di oggi de “La vita in diretta” si è discusso di una delle ultime svolte del caso: il ricorso in appello alla condanna a venti anni di reclusione presentato dall’avvocato dell’assassino, Giorgio Petramelara, condannato lo scorso 4 ottobre dal Tribunale di Venezia per l’omicidio della 38enne. Da Musile di Piave, Veneziano, ha parlato la sorella di Mariarca, Assunta, che dopo quel delitto ha cresciuto i due figli della coppia. Intanto, come riportato da Il Mattino, il legale di parte civile, Alberto Berardi, che assiste i familiari della vittima con Studio 3A si è detto comunque fiducioso per l’appello: “Era prevedibile che il legale di Ascione impugnasse la sentenza di primo grado e d’altra parte è un diritto dell’imputato: ne prendo atto. Premesso questo, confido assolutamente che la pena venga confermata integralmente e con fondate regioni”.

MARIARCA MENNELLA, UCCISA NEL SONNO DAL MARITO

C’è grande dolore misto a rimpianto nel cuore di chiunque abbia conosciuto e voluto bene a Mariarca Mennella. Da quel marito così oppressivo, geloso e violento, la donna aveva infatti cercato di liberarsi. E ce l’aveva quasi fatta: lui però con degli escamotage aveva ripreso a vivere insieme a lei, usando anche i figli pur di non perdere il controllo su Mariarca. Le parole pronunciate da Mena, amica di Mariarca nell’ultima punta di Amore Criminale e riportate da Fanpage, sono emblematiche:”Lui era quello che doveva prendere l’ultima decisione e l’ha avuta l’ultima decisione, ha deciso di toglierle la vita. Quanto vale un uomo che ammazza la madre dei propri figli?”. Angela, un’altra amica di Mariarca, rincara la dose:”La minacciava, la faceva dormire in macchina, la picchiava. Lui era un violento, non può dire di aver amato la moglie. Non era amore, era possesso”. E’ giusto che Ascione riceva uno sconto di pena?

