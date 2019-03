Siria De Fazio/ Video choc volto tumefatto in ospedale: “Repressa mentre papà moriva”

Siria De Fazio e il volto tumefatto in ospedale dopo un’operazione: oggi l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di pubblicare sul suo profilo instagram un video risalente a un anno fa, registrato subito dopo un intervento chirurgico per un problema che ha preferito non specificare per il momento. L’ex fiamma di Naike Rivelli, che recentemente è stata protagonista sulla copertina di Playboy, ha scritto: «La mia faccia non si muove… giuro rido e non è un filtro snapchat. Questa sono io poco piu di un anno fa, ho avuto una serie di problemi di salute per 3 anni che non sto qui a raccontare, ma questo é stato l ultimo intervento». Siria De Fazio ha poi aggiunto: «Ho avuto il viso gonfio per 8 mesi a un certo punto credevo di non tornare più ‘normale’. Qui su Instagram ho pubblicato foto vecchie fatte prima dell’intervento per tutto il tempo. Ho dovuto smettere di fare il mio lavoro da performer/mangiafuoco che era anche la mia passione e il mio unico vero modo di comunicare sinceramente». Un problema di salute che si è aggiunto alle precarie condizioni del padre: «Mi sono sentita muta e repressa senza il mio lavoro… Negli stessi mesi il mio papà é stato male. Sono andata in ospedale da lui con il mio bel faccino da Alvin superstar, ero un mostro quando sorridevo, ma ho guardato il mio papà e ci siamo sorrisi. Sapevamo tutti e due nel cuore che eravamo spaventati ma non ce lo siamo detti».

SIRIA DE FAZIO, IL VIDEO PUBBLICATO SU INSTAGRAM

Siria De Fazio si è poi soffermata sull’importanza del padre e sui suoi problemi: «Lui viveva per strada sui marciapiedi come quelli che vediamo ogni giorno e guardiamo come se la loro vita avesse un valore minore ed era anche alcolizzato, ma sapete una cosa? Era il mio papà, lui era il mio super eroe, l’unica persona al mondo con cui mi capivo anche stando in silenzio. Eravamo in simbiosi. Quel giorno avrei pagato per vederlo dormire ancora sulle panchine al freddo piuttosto che in quel letto di ferro, sono tornata nella sua camera di ospedale e lui guardava dispiaciuto Astori, era appena morto questo giovane calciatore e lui era dispiaciuto e io guardavo il telegiornale e pensavo che a breve sarebbe andato via anche lui e nessuno l’avrebbe applaudito. Io e lui abbiamo sempre parlato tanto, avevamo fatto scelte diverse ma ci siamo amati tanto, lui mi ha insegnato a regalare sempre un sorriso». Un dolore enorme, con Siria De Fazio che prosegue: «Non ho veramente condiviso la mia sofferenza perché volevo che vivesse tutto come se fosse un bellissimo finale. Lui fingeva come me di non sapere per non farmi preoccupare .Abbiamo riso , parlato , siamo stati bene in quella camera ma lui stava per andare via e io lo sentivo nelle ossa , io volevo chiedere aiuto urlando». E rivela: «Un giorno una ragazza mi ha scritto commentando un post : anche io sarei capace di sorridere se avessi una vita come la tua, il mio papà era andato via da qualche ora, aveva chiuso gli occhi per l’ultima volta guardandomi mentre gli sorridevo. Il sorriso più complicato e più pieno d amore della mia vita, se qualcuno mi chiede cos’è l’amore risponderei: quell’attimo». L’ex gieffina conclude: «La mia vita è ciò che papà mi ha lasciato in ricordo di lui voglio curarla. Voglio tornare ad essere la versione migliore di me anche se non so bene da dove si parte e voglio condividere perché credo sia un po’ terapeutico, se questa cosa sarà forza anche a una sola persona il non chiudere questo social ha avuto un senso».





