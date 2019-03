Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Pd, tensione Zingaretti-renziani (5 marzo 2019)

In virtù di oltre il 60% di consenso, Nicola Zingaretti è diventato il nuovo segretario del PD. Zingaretti è stato l’assoluto trionfatore delle primarie che si sono tenute ieri in tutta Italia, gli altri due avversari Martina e Giacchetti hanno riconosciuto la sconfitta e immediatamente hanno sottolineato che lavoreranno con il nuovo segretario per il bene del partito. Da parte sua l’ex presidente della provincia capitolina si è messo immediatamente al lavoro, il suo staff ha infatti stilato la nuova agenda del segretario, mettendo ai primi posti la controversa questione dell’alta velocità. Le felicitazioni per la nomina sono arrivate anche dall’avversario storico del PD, il M5s. Zingaretti ha però fatto notare che non ha nessuna intenzione di allearsi con i grillini. Ma è già tensione in casa dem: si teme infatti il boicottaggio da parte dei gruppi a maggioranza renziana. «Gruppi ancora in mano a Renzi? Io conosco solo i gruppi del Partito Democratico, solo quelli», il commento del governatore del Lazio, con i suoi sostenitori che chiedono lealtà, sebbene il possibile “reintegro degli scissionisti” di Articolo 1 rischia di scatenare il caos…

Ultime notizie Vaticano, il Papa annuncia l’apertura degli archivi segreti

Papa Bergoglio ha comunicato di aver preso la decisione di rendere pubblico il carteggio conservato negli archivi dello stato del Vaticano, archivio che si incentra nel periodo della seconda guerra mondiale. I carteggi potranno essere visionati dal 2 marzo del 2020 e interesserà infatti il pontificato di Pio XII. Immediato il plauso del mondo accademico, stante che le carte potrebbero svelare non solo il ruolo della chiesa nella strage degli ebrei operati dal nazismo, ma anche quella personale di un pontificato molto controverso. La speranza di Papa Francesco è quella che la lettura delle carte possa rivalutare la figura di un pontefice che grazie alle sue “poliedriche qualità” è riuscito a tenere saldo il timone nella chiesa durante lo scempio della seconda guerra mondiale.

Ultime notizie, Catania, taglia la gola all’amico a causa dell’alcol

Tragico epilogo di un party di Carnevale tenutosi a Vizzini, un popoloso centro dell’entroterra alle porte di Catania. Durante una festa di compleanno, un ventenne ha letteralmente sgozzato un amico quattordicenne: l’episodio si è verificato dopo che l’aggressore aveva ingerito una forte quantità di alcool e aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. A finire in manette è stato Samuele Monterosso, già noto alle forze dell’ordine per reati minori. Il ferito, immediatamente trasportato all’ospedale di Lentini, è stato sottoposto ad intervento chirurgico: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ultime notizie, in manette capo ultras della Juventus

La direzione distrettuale antimafia di Agrigento ha ammanettato, all’interno di una vasta azione anti droga, Andrea Puntorno, noto alle cronache per essere uno dei capi della tifoseria della Juventus. Puntorno aveva lasciato il suo ruolo all’interno della tifoseria organizzata, ma per molti anni aveva ricoperto il ruolo di capo dei “Bravi Ragazzi”, una delle tifoserie più accanita della città della Mole. Il ruolo di Puntorno era emerso durante una puntata di Report, dinanzi alle telecamere l’uomo aveva dichiarato che era la tifoseria che gestiva la vendita dei biglietti, ricavando da esso un ottimo guadagno. Gli investigatori in un anno di indagine hanno appurato che l’attività dell’uomo non era rivolta solamente ai ticket, ma spaziava in tutte le attività criminali, non ultima quella legata allo spaccio di stupefacenti. Insieme a Puntorno sono finite in manette altre 29 persone.



