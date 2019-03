5 latitanti arrestati in Repubblica Dominicana/ Stupri e altri reati: plauso Salvini

Riuscita operazione della Polizia di Stato che ha catturato – in collaborazione con i colleghi della Repubblica Dominicana – ben 5 latitanti italiani fuggiti a Santo Domingo dopo aver compiuto (con condanna) reati sessuali e contro il patrimonio: le operazioni messe a punto nei giorni scorsi vedono oggi l’arrivo in Italia, scortati dagli uomini della PS, all’Aeroporto di Fiumicino di Roma. L’intera operazione è stata condotta dai poliziotti del Servizio centrale operativo, della Squadra mobile di Brescia e del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia con la collaborazione della Polizia locale: nel viaggio impostato e preparato da mesi verso la Repubblica Dominicana è stata anche l’occasione, oltre di bloccare e arrestare i tre condannati per stupro e violenze sessuali, di catturare anche altri due latitanti ricercati per condanne di reati contro il patrimonio. «L’attività investigativa si inserisce nell’ambito del progetto “Wanted 3”», si legge nella nota della Polizia, «promosso dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, teso a rintracciare i soggetti che, per sfuggire all’esecuzione di provvedimenti restrittivi, si danno alla latitanza sia in Italia che all’estero».

LE PAROLE DI SALVINI E BONAFEDE

Secondo le fonti del Viminale riportate sul Fatto Quotidiano i cinque arrestati latitanti sono Salvatore Buonanno (lesioni personali, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo in concorso), Lucio Galli (reati sessuali commessi con minori, alcuni dei quali alla prostituzione), Massimo Ferrari (violenza sessuale), Mauro Nadalin, Abele Chiarolini, questi ultimi due per reati contro il patrimonio. I cinque arrestati arriveranno in Italia nelle prossime ore, con il plauso che intanto arriva dai due Ministri di Giustizia e degli Interni. Per Bonafede «Gli amici dominicani ci hanno restituito 5 criminali che volevano farla franca nonostante i rispettivi parlamenti non abbiano ancora ratificato gli accordi firmati tre settimane fa». Per il leader della Lega Salvini invece «Complimenti alla Polizia: la missione a Santo Domingo doveva riportare nelle galere italiane tre criminali condannati per reati sessuali ma i nostri poliziotti hanno scovato due delinquenti in più. È un’ottima notizia. Questi successi confermano la nostra determinazione: nessun delinquente può sentirsi tranquillo, in Italia o nel resto del Mondo».

