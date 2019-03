Daniele Nardi e Tom Ballard, oggi stop ricerche/ Nanga Parbat, ancora nessuna traccia

Oggi è l’ultimo giorno di ricerche sul Nanga Parbat della squadra di alpinisti, guidati dal basco Alex Txikon, per provare a trovare i due dispersi dal 24 febbraio scorso Daniele Nardi e Tom Ballard. In questi giorni gli occhi di mezzo mondo, soprattutto dall’Italia e dall’Irlanda, sono rimasti incollati ai report dei soccorritori che dalla “montagna assassina” in Pakistan mandavano segnali purtroppo negativi e speranze in diminuzione per ritrovare vivi e salvi i due alpinisti dispersi mentre tentavano di scalarlo “Sperone Mummery” sul Nanga Parbat. Questa mattina Txikon e la sua squadra hanno effettuato una ricognizione sulla via Kinshofer, come da programma stabilito dalle squadre di ricerca: per le ultime 48 ore i soccorritori hanno tentato tramite particolari droni in volo sulle zone del Nanga di ritrovare tracce utili di Nardi e Ballard, finora senza esiti positivi. «Gli alpinisti hanno raggiunto quasi campo 2 e hanno fatto volare i droni fino a 7000 metri. Purtroppo, nulla è stato trovato. Il gruppo ha così deciso di tornare al campo base, a causa anche del freddo in parete, con le temperature attorno ai -25°», spiegano i colleghi di MontagnaTv, sottolineando come durante la notte si è comunque continuato ad osservare la montagna con potenti telescopi per intercettare eventualmente qualche debole luce. Tutto purtroppo ancora inutile.

L’ULTIMO REPORT DAL NANGA PARBAT

Come spiega anche la Stampa, questa sera di conclude l’operazione di ricerca per Nardi e Ballard da parte di Alex Txikon anche se al campo base restano tre alpinisti pakistani fino che permane la “finestra” di bel tempo. In giornata infatti gli elicotteri dal Pakistan torneranno a prendere l’alpinista basco, Ignacio De Zuloaga, Felix Criado e il dottore Josep Sanchisal: faranno un ultimo giro di ricognizione sulla montagna del Nanga Parbat salvo poi rientrare a Skardu se non ci dovessero essere importanti novità. Diversi ulteriori sorvoli dello Sperone Mummery non hanno purtroppo indicato nulla che possa far comprendere che cosa possa essere accaduto: sulla pagina Facebook di Daniele Nardi, dove in questi giorni i suoi amici, collaboratori e famiglia hanno postato tutti i report di aggiornamento, non perdono la speranza anche se l’esito finale positivo che tutti vorrebbero si allontana sempre più. «Le relazioni dettagliate di Txikon alla famiglia e al Gruppo di ricerca hanno consentito di valutare un’ulteriore ricognizione nella giornata di domani con obbiettivo principale l’esplorazione della zona della via Kinshofer, la via di salita e discesa maggiormente percorsa e normalmente attrezzata con corde che rimangono infisse in parete, che potrebbe essere stata scelta dai Nardi e Ballard per la discesa. La speranza rimane accesa e si affida alla generosità di Alex e del gruppo di amici che stanno operando al Nanga Parbat. Ringraziamo anche i tanti amici che in questo momento stanno dimostrando tutto il loro affetto alla famiglia di Daniele», viene riportato sulla pagina da un articolo di Dario Ricci sul Sole 24 ore di oggi.

