Donna uccisa, assolto Gianni il Bello/ Ergastolo annullato ad accusatore Enzo Tortora

Colpo di scena al termine del processo d’Appello per l’omicidio della donna svizzera 39enne, Sabine Mazzarrone, avvenuto il 16 aprile 2017. Gianni Melluso, l’uomo 61enne detto “Gianni il bello”, nonché uno dei maggiori accusatori di Enzo Tortora, condannato all’ergastolo in primo grado per il delitto della donna, è stato assolto oggi dalla corte d’Assise d’Appello di Palermo e potrà dunque tornare in libertà. I giudici del secondo grado hanno infatti disposto la sua scarcerazione. A darne notizia è il portale La Sicilia che rammenta i fatti avvenuti quasi 12 anni fa, quando la 39enne svizzera fu trovata senza vita in un pozzo artesiano a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Il 29 maggio 2015 era giunta a carico di Gianni il bello la sentenza di primo grado che lo condannò al carcere a vita, ma lui aveva così commentato: “Sono stato un rapinatore di banche perché mi piace la bella vita, ma non ho mai ucciso nessuno”. Al momento della condanna, Melluso era già in carcere dopo una precedente condanna a 8 anni – poi ridotta in Appello a 5 – per un giro di squillo straniere che lo stesso aveva organizzato a Sciacca, suo paese di origine, insieme alla moglie ed a due altri complici. In merito al delitto di Mazara, il suo nome era stato tirato in ballo dal pregiudicato del posto Giuseppe D’Assero, con il quale aveva trascorso un periodo in carcere a Catania.

DONNA UCCISA, GIANNI IL BELLO TORNA LIBERO: ANNULLATO ERGASTOLO

Sabine Marraccone, italo-svizzera 39enne originaria di San Benedetto del Tronto, lavorava in un bar a Sciacca quando fece perdere misteriosamente le sue tracce. A denunciare la sua sparizione furono i genitori. La donna era legata sentimentalmente proprio al pregiudicato mazarese Giuseppe D’Assero e per tale ragione inizialmente i sospetti si concentrarono su di lui. Melluso era anfora in carcere in regime di semi libertà ed era amico di Sabine. Dopo essere rimasto irreperibile per qualche tempo, D’Assero confessò di aver ucciso lui la compagna “su incarico di Melluso”. Gianni il bello nel medesimo periodo, ascoltato dalla trasmissione Chi l’ha visto aveva persino ipotizzato un presunto collegamento con la sparizione della piccola Denise Pipitone in quanto D’Assero è l’ex marito di Rosalba Pulizzi, sorella del padre naturale della bimba scomparsa da settembre 2004. La Procura di Marsala aveva sempre creduto che Gianni il bello fosse il mandante del delitto e per questo aveva richiesto in primo grado la condanna all’ergastolo. D’Assero fu invece condannato a 30 anni con l’accusa di essere stato l’esecutore materiale dell’omicidio.

