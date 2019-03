Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 6 marzo: i numeri vincenti (210/2019)

Torna oggi, mercoledì 6 marzo 2019, il tradizionale appuntamento con il SiVinceTutto, lo speciale concorso del SuperEnalotto che è pronto a distribuire ricchi premi ai suoi fedeli giocatori. La fortuna attende solo di poter trovare un affezionato del concorso per potergli regalare l’ebbrezza di baciarlo con un ricco “6”, in occasione della prima estrazione del mese. Finora sono stati oltre 57 milioni di euro i soldi vinti grazie al SiVinceTutto (solo 277mila nell’ultima estrazione) che anche per il nuovo concorso numero 210 di stasera ha in palio un montepremi davvero interessante. Ad un mese esatto dall’ultima estrazione da brivido che ha permesso di realizzare la ricca vincita con il fatidico “6” del valore di 84 mila euro a Teramo, cosa accadrà oggi? Ricordiamo che per tentare la fortuna basterà davvero pochissimo: scegliere fino a 12 numeri sui 90 a disposizione e incrociare le dita sperando di poterne centrare almeno sei! Eppure si può vincere anche solo con 2 numeri sebbene il premio sia solo di consolazione. Ma perchè non sfidare la sorte?

LE ULTIME CURIOSITÀ

Anche questo mercoledì sera sarà all’insegna dei numeri vincenti del SiVinceTutto Superenalotto. La nuova estrazione in programma per oggi segna la prima del mese appena iniziato. Ecco come si è concluso il mese di febbraio: nella passata estrazione purtroppo non c’è stato un fortunato giocatore capace di indovinare i punti 6 e portarsi a casa il ricco premio in palio. Solo in quattro sono riusciti a centrare il “5”, guadagnando la massima vincita pari a 2.356 euro a testa. Anche il premio con il “4” è stato comunque interessante per i 194 fortunati che avranno potuto portare il proprio partner a cena grazie alla vincita di 117,15 euro a testa. Man mano che si procede con i premi, ovviamente cala a picco anche la vincita. Lo sanno bene i 2507 concorrenti che indovinando appena 3 numeri dei 12 estratti hanno guadagnato solo 40,35 euro. Non può che definirsi di mera consolazione il premio collegato alla vincita con punti 2 che ha riguardato gli oltre 14 mila giocatori, i quali si sono visti giungere nelle tasche poco meno di 10 euro. Quanto basta però per non farli affatto arrendere di fronte alla possibilità offerta dalla nuova estrazione di stasera!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



