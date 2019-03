Mercoledì delle ceneri/ Diretta streaming video, Messa Papa Francesco apre Quaresima

Con il Mercoledì delle Ceneri si chiude il Carnevale per il Rito Romano, aprendo ufficialmente la Quaresima, il periodo di 40 giorni che prepara alla Passione e Resurrezione nella Pasqua del Signore: con la festa di oggi si anticipa la prima domenica di Quaresima (l’inizio ufficiale per i cattolici ambrosiani) e rappresenta storicamente l’inizio della penitenza “pubblica” che aveva luogo in questo giorno. In particolare, si aveva un tempo l’intensificazione dell’istruzione dei catecumeni, che dovevano essere battezzati durante la Veglia pasquale: così si apriva il tempo salutare della Quaresima, un giorno di digiuno e astinenza dalla carne come poi si ripeterà anche per il venerdì santo e tutti i venerdì della Quaresima cattolica. Ad oggi, la proposta della Chiesa non è una “mera regola” posticcia e senza spiegazione, ma come sempre una richiesta di libera adesione e riflessione riguardo il periodo cui ci si accosta. Nel messaggio scritto da Papa Francesco per la Quaresima 2019 si osserva la centralità della “resistenza” contro l’ingordigia umana nell’esistenza di ogni giorno: «Il Figlio di Dio è entrato nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini. […] Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più forte sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come avidità, brama per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato».

Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri il sacerdote sparge un pizzico di cenere benedetta sul capo o sulla fronte e con questo gesto ogni fedele cristiano è invitato a convertirsi nella canonica formula ribadita dal Catechismo della Chiesa Cattolica «Convertitevi e credete al Vangelo». La conversione, assieme al perdono e al peccato, sono le “protagoniste” del particolare periodo di Quaresima: un percorso e una “liberazione” del proprio cuore umano davanti alla Passione di Colui che Unico è in grado di salvare l’uomo nella sua interezza. Il Santo Padre Francesco come ogni anno celebra il Mercoledì delle Ceneri e l’inizio della Quaresima con una processione e seguente Santa Messa tra le chiese di Roma: alle ore 16.30 Papa Francesco sarà nella chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino dove inizierà la statio cui farà seguito la processione penitenziale verso la basilica di Santa Sabina, la Santa Messa avrà lì inizio alle ore 17.30 (qui sotto la diretta streaming video dal canale YouTube Vatican News).

Nell’omelia dello scorso anno, il Pontefice sottolineava con queste parole l’importanza della Quaresima per la fede cristiana: «tempo propizio per correggere gli accordi dissonanti della nostra vita cristiana e accogliere la sempre nuova, gioiosa e speranzosa notizia della Pasqua del Signore. La Chiesa, nella sua materna sapienza, ci propone di prestare speciale attenzione a tutto ciò che possa raffreddare e ossidare il nostro cuore credente. Le tentazioni a cui siamo esposti sono molteplici. Ognuno di noi conosce le difficoltà che deve affrontare. Ed è triste constatare come, di fronte alle vicissitudini quotidiane, si levino voci che, approfittando del dolore e dell’incertezza, non sanno seminare altro che sfiducia. E se il frutto della fede è la carità – come amava ripetere Madre Teresa di Calcutta – il frutto della sfiducia sono l’apatia e la rassegnazione. Sfiducia, apatia e rassegnazione: i demoni che cauterizzano e paralizzano l’anima del popolo credente. La Quaresima è tempo prezioso per smascherare queste e altre tentazioni e lasciare che il nostro cuore torni a battere secondo il palpito del cuore di Gesù».





