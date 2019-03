“Tempesta emotiva”: sentenza Olga Matei/ Pg Bologna: “gelosia è un’aggravante!”

Negli ultimi giorni hanno scaturito molte perplessità le motivazioni della sentenza relativa al processo sull’omicidio di Olga Matei e che ha visto una sostanziale riduzione della pena a carico di Michele Castaldo, l’omicida reo confesso. L’uomo avrebbe strangolato la sua ex compagna al culmine di un attacco di gelosia giustificata dai giudici del secondo grado come una “tempesta emotiva e passionale”, tale da portare alla riduzione della condanna da 30 a 16 anni. Una sentenza, quella giunta lo scorso novembre, che ha fatto particolarmente discutere e che ha portato a domandarsi sul vero significato delle parole dei giudici estrapolate dalla perizia psichiatrica compiuta sullo stesso imputato, in carcere da tre anni. “La tempesta emotiva è stata ritenuta più che un giustificativo della diminuzione della pena un motivo per concedere le attenuanti generiche unitamente alla confessione dell’imputato e al risarcimento della vittima”, ha spiegato l’avvocato Daniele Bocciolini intervenuto oggi sulla questione nel corso della trasmissione UnoMattina. “In realtà non è un’attenuante ma la gelosia è stata definita un’aggravante per sostenere i futili motivi”, ha aggiunto.

“TEMPESTA EMOTIVA”: SENTENZA CHOC GENERA LE PROTESTE

A sostenere la stessa tesi dell’avvocato Bocciolini è stata anche la procura di Bologna che ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte dopo la decisione dei giudici dell’Appello in riferimento alla riduzione della pena a carico di Michele Castaldo per l’omicidio di Olga Matei. Nella sentenza, infatti, venivano concesse le attenuanti generiche per lo stato psicologico dell’uomo, che con la vittima aveva una relazione da circa un mese prima della tragedia. Ora, come riferisce Il Giornale, il pg Ignazio De Francisci chiede alla Suprema Corte di valutare la correttezza dei principi espressi. Dopo la sentenza choc molte donne ieri si sono date appuntamento davanti alla Corte d’Appello di Bologna per protestare contro la decisione dei giudici. “Vergogna”, hanno urlato le attiviste di diverse associazioni di difesa delle donne, come riferisce TgCom24. L’ex senatrice Pd Francesca Puglisi, che fa parte dell’associazione Towanda Dem ha aggiunto: “Una sentenza vergognosa, che ci porta anni indietro, quando c’era il diritto d’onore”.

