Festa della donna, 8 marzo: auguri a tutte le donne/ Le origini e il significato

Domani si festeggerà la Festa della Donna. Come da tradizione ogni anno, l’8 marzo, il sesso femminile capitalizzerà l’attenzione per un’intera giornata, osannata e celebrata non soltanto da mariti e fidanzati ma anche da parenti, amici e colleghi di lavoro. E’ solito celebrare questa giornata regalando un mazzo di Mimose alla donna “festeggiata”, un fiore che sboccia appunto in questo periodo e che presenta un colore giallo intenso, unico nel suo genere. Non possono mancare i dolci, come ogni festa che si rispetti, e nelle pasticcerie si trova in questi giorni la famosa “Mimosa”, una torta che riprende appunto il colore del fiore di cui sopra, la cui caratteristica principale è il pan di spagna che viene sbriciolato per dare l’effetto ricercato. Ma perché la Festa della donna si celebra proprio l’8 marzo? Per capirlo bisogna tornare indietro di più di 100 anni e precisamente al 1917, quando, l’8 marzo appunto, si tenne una grande manifestazione in Russia da parte delle donne, che rivendicavano la fine della guerra e dello zarismo e l’inizio della cosiddetta Rivoluzione. In Italia la giornata della donna si tenne per la prima volta nel 1922, per iniziativa del Partito Comunista, e si celebrò però il 12 marzo, la domenica successiva all’8.

FESTA DELLA DONNA, 8 MARZO: AUGURI A TUTTE LE DONNE

Per quanto riguarda la Mimosa, invece, comparve per la prima volta in Italia l’8 marzo del 1946, la prima giornata della donna post-guerra: da quell’anno quel fiore che fiorisce fra febbraio e marzo viene associato alla festa della donna grazie ad un’idea di Teresa Noce, Rita Montagnana e Teresa Mattei. Con il passare degli anni la Festa della donna ha perso il suo significato originale, trasformandosi da giornata in cui celebrare i traguardi raggiunti dal sesso femminile, da ricordare ad esempio la celebre manifestazione a Roma del 1972 a cui partecipò anche l’attrice Jane Fonda e durante la quale vi furono scontri violenti con le forze dell’ordine, ad una giornata in cui divertirsi e festeggiare. A tutt’oggi la Festa della donna viene considerata, praticamente all’unanimità, come un giorno in cui divertirsi con le amiche, facendo una serata fra ristoranti, locali e discoteche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA