Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 7 marzo: i numeri vincenti

Seconda estrazione della settimana per Superenalotto, Lotto e 10eLotto e tutti gli appassionati dei concorsi firmati Sisal, dopo quella di due giorni fa. Ancora nuovi numeri vincenti e generosi premi ci attendono nella serata di oggi, quando il nuovo concorso ci rivelerà la classifica della giornata. In attesa di scoprire le ultime novità, fra ritardatari e ritorni, vediamo cosa è successo lo scorso martedì e la Top 3 di entrambi i giochi. Vince la sfida il Lotto grazie ad un giocatore della provincia di Agrigento, di Sciacca, con più di 50 mila euro in premio vinti grazie a cinquina, quaterna, terno e ambo su Venezia. Terno secco per il secondo posto, conquistato da un vincitore di Orbassano, nel Torinese, con 22.500 euro in premio. Il montepremi dell’ultimo appuntamento ammonta invece a circa 10 milioni di euro. Sul primo gradino del podio del 10eLotto troviamo un appassionato di Milano, che ha centrato 30 mila euro grazie ad 8 numeri indovinati su altrettanti giocati. A seguire i 20 mila euro registrati a Napoli, Crotone ed in provincia di Alessandria, a Borgoratto Alessandrino. Il montepremi annuale sale invece fino a quasi 860 milioni di euro.

Continua la corsa del Jackpot, ancora assente nell’ultimo concorso del SuperEnalotto. L’estrazione di oggi farà cambiare idea alla sestina vincente? Un fortunato vincitore potrebbe scoprire presto di aver centrato il premio più ambito del gioco della Sisal. Prima di procedere con l’appuntamento di oggi, rivediamo la statistica dello scorso martedì. Ancora incerto l’andamento delle quote secondarie, che fanno i conti con un ennesimo ribasso. Primo posto per i quasi 25 mila euro che il 5 ha regalato ad otto giocatori, contro più di 16 mila euro per il premio del 4+ ed un unico vincitore. Scende anche il bottino del 3+ con 1.875 euro e 146 appassionati vincenti, mentre 1.237 giocatori registrano i 164,04 euro del premio previsti per il 4. Scende anche il 3 con un bottino da 18,75 euro e 32.572 vincitori, mentre il 2 ritorna a quota 5,00 euro e premia 433.834 appassionati. Stesso premio anche per i vincitori dello 0+, ovvero 21.839. Sono invece 10.733 i tagliandi vincenti che premiano i rispettivi autori con 10 euro a testa grazie all’1+. Infine i 100 euro e la giocata del 2+, indovinata da 1.916 partecipanti.

Lotto e numeri vincenti di nuovo sul palcoscenico della Sisal, per una nuova estrazione ricca di sorprese. Saranno tanti i bottini distribuiti in tutta l’Italia, fra i quali potrebbe esserci una vincita più importante del previsto. Per poter sognare in grande, occorre però partire da una buona schedina e dai numeri più fortunati. Nessuno dei giocatori ha di certo la palla di vetro per sbirciare nel futuro, ma grazie alle tante modalità previste per giocare alla lotteria, si potranno ottenere dei tesoretti interessanti. Vediamo ora che numeri potreste giocare, anche solo per raddoppiare la possibilità di vincita, prima di scoprire il verdetto della smorfia napoletana. Voliamo fino in Cina per parlare di un’azienda che ha deciso di dare una multa a tutti quei dipendenti che non amano camminare. Il traguardo da raggiungere è di 180 mila passi in un mese, dettaglio che ha già fatto scoppiare delle forti polemiche in tutto il Paese. Una decisione tra l’altro controcorrente rispetto ad altre realtà, che preferiscono invece premiare i dipendenti che fanno più movimento. Soprattutto perché la multa, piccola o grande a seconda dell’obbiettivo raggiunto, rischia di influenzare in modo negativo lo stipendio del lavoratore. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la multa, 63, il premio, 74, il passo, 9, il traguardo, 81, e la Cina, 77. Come Numero Oro scegliamo invece la salute, 32.

SuperEnalotto e Jackpot pronti a correre verso la meta finale, il traguardo previsto dal concorso della Sisal anche per questa sera. Oggi si terrà una nuova estrazione e dato che mancano poche ore prima della conclusione della lotteria, tutti gli appassionati si ritrovano già a caccia di iniziative e progetti da realizzare grazie alla vincita appena ottenuta. Anche la nostra Rubrica ha pensato a voi, i nuovi vincitori che potrebbero sconfiggere il banco e portare a casa il montepremi. Con l’aiuto di KickStarter, vediamo il progetto scelto per oggi: MetaFly, una creatura biomimetica unica nel suo genere e che supera il concetto di drone. Un’esperienza di volo finora rimasta inedita e che regalerà emozioni senza confini. Imitando la natura e gli animali, MetaFly simula il volo naturale di una farfalla e può essere controllata da remoto grazie al navigatore presente sul dispositivo. 100 metri di autonomia per il Wireless, una velocità di 18 kmH ed otto minuti di volo libero, oltre che una forte resistenza in caso di caduta grazie alla struttura elastica di questa tecnologica farfalla. L’entusiasmo dei finanziatori è stato così grande che in poche ore è già stato raggiunto il goal di 30 mila euro e addirittura doppiato, anche se mancano ancora 55 giorni prima della chiusura dell’asta.



