Manuel Bortuzzo torna in piscina/ Video “emozione bellissima”, Salvini “numero 1!”

A poco più di un mese da quando per Manuel Bortuzzo tutto sembrava essere tragicamente finito, il 18enne trevigiano ferito da due colpi di pistola, esplosi per errore la sera del 3 febbraio scorso in piazza Eschilo a Roma è tornato nuovamente in acqua. “Ciao ragazzi, oggi finalmente sono tornato in vasca. Un’emozione bellissima”, queste le prime parole del nuotatore immortalato in un video postato poi sui social e nel quale annuncia ai suoi follower l’inizio della riabilitazione, mentre indossa la cuffia del suo idolo, Gabriele Detti. Medici, fisioterapisti, colleghi ed ovviamente familiari non lo hanno mai abbandonato dall’inizio della tragedia e dopo il ricovero è stato trasferito nel centro di riabilitazione Santa Lucia, in via Ardeatina. Manuel attendeva da tempo il suo ritorno in piscina, già da quando, nel reparto di rianimazione del San Camillo, il padre gli diede la brutta notizia, dopo essersi svegliato dal coma farmacologico. Nulla e nessuno però è mai riuscito ad abbattere il forte Bortuzzo che anche oggi pomeriggio ha dimostrato ancora una volta tutta la sua grande grinta, sfoggiando il suo sorriso migliore.

MANUEL BORTUZZO TORNA IN PISCINA: INIZIA LA RIABILITAZIONE

A causa di quell’aggressione avvenuta un mese fa all’Axa Casalpalocco, Manuel Bortuzzo è rimasto paralizzato. Il proiettile che lo ha raggiunto gli ha lesionato il midollo ma non è bastato questo a fermare il giovane nuotatore che, ripensando a quella drammatica notte, come commentato, come rammenta in questo giorno importante il Corriere della Sera: “Ricordo tutto, il proiettile che mi colpisce, il dolore, io che cado a terra. Quando ho capito quello che mi era successo e ciò che mi aspettava, ho immaginato il mio futuro diverso e ho pensato subito a lei: a Bebe Vio, è lei la mia eroina”. Il recupero però è stato davvero da record e dopo le dimissioni dal San Camillo e l’inizio del suo percorso di riabilitazione, il giovane nuotatore ha finalmente realizzato il suo grande desiderio: tornare in acqua e precisamente nella vasca di 25 metri che Manuel ha subito visto dopo il suo arrivo al Santa Lucia. Qui il ragazzo è stato già sottoposto a sedute di fisioterapia e ad altri trattamenti ed esercizi con l’ausilio di macchinari di ultima generazione. Ma era l’acqua ciò che più desiderava. A fargli gli auguri per il suo ritorno in vasca, anche il vicepremier Matteo Salvini che ha riproposto sul suo account Twitter il video commentando: “Fantastico, Manuel numero 1!”.

Fantastico, Manuel numero 1!💪💪💪 pic.twitter.com/uTwf7zGwqE — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 7 marzo 2019





