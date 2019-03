Messina, 23enne uccisa: fidanzato confessa/ Trovata morta in casa: movente gelosia?

Una giornata particolarmente difficile, quella di oggi, per il numero di femminicidi che, proprio alla vigilia della Festa della Donna si vanno a moltiplicare in queste ultime ore. Dopo il caso della donna 36enne massacrata a Napoli dal marito, un nuovo caso di femminicidio con vittima una giovanissima donna appena 23enne, è stato registrato a Messina. La giovane si chiamava Alessandra Immacolata Musarra, trovata morta in casa, in una pozza di sangue, sul suo letto nel quartiere Santa Lucia Sopra. A riportare la notizia è stato il portale La Sicilia che ha reso noto anche il nome del fidanzato 26enne della vittima, Christian Ioppolo, subito fermato e condotto in commissariato dove al termine di un interrogatorio fiume ha confessato. Ioppolo è stato sottoposto a fermo di polizia con l’accusa di omicidio e si trova ancora in Questura dove l’interrogatorio è andato avanti anche dopo la sua confessione del delitto, in presenza del suo avvocato. Il movente dell’ennesimo terribile femminicidio resta ancora ignoto anche se la gelosia sembra essere la pista principale seguita dagli inquirenti. Ipotesi confermata in parte anche da alcune testimonianze raccolte nella zona. Le indagini sono appena all’inizio e secondo quanto finora trapelato anche altre persone sarebbero sotto interrogatorio.

MESSINA, 23ENNE UCCISA DAL FIDANZATO

Ancora una vittima innocente, molto probabilmente a causa della folle gelosia da parte del suo giovane compagno. Sarebbe morta per questo la 23enne messinese Alessandra Immacolata Musarra per mano del fidanzato 26enne. Non sono ancora del tutto chiare le modalità del delitto ma secondo quanto emerso dai profili Facebook, la coppia si frequentava da tempo e sembrava molto affiatata. I due postavano spesso foto e frasi d’amore reciproche tramite i social. Solo ieri Alessandra aveva postato un post su Facebook con un video tratto da Un posto al sole e la didascalia: “Bravissimi gli attori, ogni anno in vista della festa della donna ci sono sempre nuovi temi di violenze sulle donne perché sono in mille modi… e un posto al sole li racconta tutti grandiosi…”. Il giorno prima ancora, aveva pubblicato una foto insieme al fidanzato mentre mangiavano un gelato in un bar della città. Eppure, nei giorni scorsi qualcosa sembrava vacillare: in alcuni post social, la vittima aveva messo in dubbio la sua relazione con colui che si è poi rivelato il suo assassino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA