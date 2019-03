Sciopero mezzi e treni 8 marzo 2019/ Stop generale Festa della Donna: orari e corse

Come ogni 8 marzo la Festa della Donna si porta con sé una delle giornate più nere (altro che mimosa gialla) per i trasporti di tutta Italia: è previsto per domani infatti il maxi sciopero generale di mezzi, treni, aerei, servizi pubblici, scuola e chi più ne ha ne metta. Dalle manifestazioni in difesa della donna e contro la violenza di genere, per passare alle agitazioni sindacali contro il Governo e la Manovra economica, la giornata di domani si appresta ad essere tra le peggiori dell’anno sotto il profilo degli spostamenti e di ogni tipo di trasporto: la sanità e la scuola incroceranno le braccia con tutte le maggiori sigle sindacali d’Italia ma sono gli stop a Roma, Milano e in tutte le principali città di treni e mezzi a spaventare gli utenti e i passeggeri fin dalla mezzanotte di oggi. Lo sciopero dei sindacati autonomi durerà 24 ore, con astensione dalle prestazione lavorative dalle ore 8,30 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio: per i trasporti pubblici viene garantito il servizio essenziale, come previsto dalla legge. Per Trenitalia, Italo e Trenord, sono possibili ritardi e cancellazioni di treni (qui sotto le specifiche info con orari), mentre si fermano anche i lavoratori aeroportuali di terra e naviganti aderenti alla sigla Usb degli aeroporti italiani, dalle ore 14 alle ore 18. Da ultimo, stessa fascia oraria per i dipendenti Alitalia inclusi piloti, assistenti di volo e personale di terra.

TRENI E MEZZI, LO SCIOPERO DELL’8 MARZO

Trenord vede l’inizio dello sciopero treni dalle ore 00 di oggi fino alle 21 di domani, con treni regionali, suburbani, a lunga percorrenza e i collegamenti aeroportuali con l’aeroporto di Malpensa (Malpensa Express e Malpensa-Bellinzona) che potrebbero subire ritardi, limitazioni o cancellazioni. Nelle fasce orarie tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 saranno garantite le corse indicate sul sito trenord.it. Per Italo e Trenitalia occorre seguire le info in tempo reali sui rispettivi portali per comprendere quali treni e corse verranno cancellate all’infuori dalle fasce di garanzie comunque presenti e non in sciopero. Sul fronte mezzi di trasporto, a Milano per quanto riguarda il servizio Atm, l’agitazione del personale dei mezzi di superficie e metro è prevista dalle 8 e 45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Atac a Roma ha comunicato che saranno garantite le fasce orarie che vanno dall’inizio del servizio fino alle 8:30, e dalle 17 alle 20. I motivi della protesta “transfemminista” – come spiegano le attiviste di “Nonunadimeno” – riguardano «la violenza maschile sulle donne, le discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa».

