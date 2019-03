Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: Sarà sempre legittima difesa (7 marzo 2019) 

Tra le ultime notizie c’è un cambiamento importante per la legislazione italiana. La Camera ha approvato in seconda lettura la norma sulla legittima difesa. L’approvazione ha suscitato una vera e propria spaccatura all’interno della maggioranza, stante i moltissimi deputati grillini che non hanno partecipato al voto. La norma è stata comunque approvata a larga maggioranza visto l’appoggio di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Lo scontro silenzioso viene evidenziato dagli analisti politici anche in altre due situazioni, non erano infatti presenti sui banchi del governo nessun esponente pentastellato, e nei giorni scorsi tanti sono stati gli interventi dei deputati grillini contro la legittima difesa. La legge dovrà adesso tornare in Senato per la terza lettura.

Ultime notizie, morto il bimbo caduto dal carro di carnevale

Non è riuscito a sopravvivere il piccolo caduto durante la sfilata di carnevale a Bologna. L’infante che aveva appena due anni e mezzo non ha recuperato dal forte trauma che lo aveva colpito dopo essere precipitato da oltre due metri di altezza, il decesso è stato comunicato dall’avvocato che assiste la famiglia. Intanto la procura di Bologna ha aperto un inchiesta sul decesso, gli investigatori vogliono accertare se l’intervento dei sanitari è stato coerente con l’incidente, e soprattutto se un eventuale ritardo possa essere stato determinante per la morte del piccino. In tale contesto l’Azienda unità sanitaria locale in una nota ha evidenziato che i sanitari sono intervenuti dopo appena sette minuti dalla chiamata, l’intervento si è poi allungato visto gli oltre quaranta minuti passati dai sanitari nel cercare di rianimare il bimbo.

Ultime notizie, morta a 38 anni per un intervento di chirurgia estetica

Una donna di cui non sono state rese note le generalità è morta a Monza mentre si stava sottoponendo ad un intervento di chirurgia estetica ai glutei. La donna è andata in arresto cardiaco appena l’anestesista ha cercato di addormentarla, nonostante gli sforzi dello stesso medico è arrivata in ospedale in condizioni gravissime, a nulla sono valse le manovre messe in atto dai sanitari volte a scongiurare il decesso. Immediatamente lo studio dove si stava svolgendo l’intervento è stato sottoposto a sequestro, il dottore anestesista e il titolare dello studio medico sono stati indagati per omicidio colposo.

Ultime notizie Champions League, Roma eliminata

La Roma è stata eliminata dalla Champions League alla fine di una incredibile e rocambolesca partita contro il Porto durata 120 minuti. Nei tempi regolamentari termina 2-1 per i padroni di casa, esattamente come accaduto all’andata a maglie invertite. Questo porta i giallorossi agli extratime dove Edin Dzeko si mangia due gol clamorosi. Il Var nei minuti finali assegna un rigore al Porto e non ne segnala però un altro abbastanza evidente per i giallorossi. Clamoroso è il risultato anche dell’altra gara dove vediamo il Manchester United vincere fuori casa 3-1 contro il Paris Saint German grazie alla doppietta di Romelu Lukaku e al gol di Rashford su calcio di rigore nel finale. Oggi è il momento dell’Europa League con l’Inter impegnato alle 19.00 in casa dell’Eintracht e il Napoli che ospita in casa invece il Salisburgo.



