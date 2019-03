Valerio Proietti, scomparso da Monterotondo/ Il padre “Telefonami, ti aspettiamo”

Valerio Proietti continua ad essere disperso. Il 23enne laziale è scomparso la sera di sabato due marzo, uscendo di casa e dicendo ai genitori che si stava dirigendo ad una festa di compleanno. Ad averlo visto per l’ultima volta una ragazza, una presunta amica o fidanzata, che l’ha osservato mentre saliva su un pullman partito da via Adige e destinato alla stazione di Monterotondo. Durante il tragitto, come riferisce la trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto?”, il ragazzo ha telefonato alla stessa giovane incontrata prima, dicendole che il telefono si stava scaricando per via della batteria bassa, per poi mettersi d’accordo di vedersi il giorno successivo. Da quel momento, sono circa le 18:00 di sera, si perde ogni sua traccia: dove è finito? Disperati i famigliari del ragazzo, a cominciare dal padre del giovane, che in lacrime ha lanciato il seguente appello: «Penso che abbia combinato qualche stupidaggine – dice – ma telefona, dillo, poi torna a casa».

VALERIO PROIETTI, SCOMPARSO DA MONTEROTONDO

Il padre aggiunge: «Lavora con me, è sparito senza dire nulla e non si sa dove è andato». Secondo il genitore, non era accaduto nulla con il figlio, i rapporti erano buoni: «Non avevamo litigato… se mi senti torna a casa, a 24 anni l’ho portato io, non ce l’ha portato nessuno». “Chi l’ha Visto?” si è rivolto a coloro che si trovavano sul pullman per Monterotondo, probabilmente qualcuno lo ha visto, ha notato il suo atteggiamento o ha potuto vedere se sia sceso a qualche fermata oppure in stazione dove potrebbe aver preso un treno. «E’ impossibile – dice la presentatrice – che nessuno l’abbia visto». La trasmissione di Rai Tre si era già occupata di questo caso negli scorsi giorni, quando aveva intervistato la sorella di Valerio, Tania, che aveva fatto chiaramente capire che suo fratello non doveva recarsi ad alcuna festa quel giorno: «Pare che questa festa – aveva detto – non sia mai esistita e poi agli amici aveva detto che sabato pomeriggio doveva andare a casa di mia nonna perché stava male». Un vero giallo…

