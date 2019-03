Daniele Nardi e Tom Ballard dispersi sul Nanga Parbat/ Nuove ricerche, poche speranze

Le due sagome avvistate ormai due giorni fa sullo sperone Mummery del Nanga Parbat con ogni probabilità sono di Daniele Nardi e Tom Ballard, e le speranze in questo senso di riavere i due alpinisti vivi dopo essere scomparsi nella scalata del 24 febbraio scorso sono purtroppo, per questo motivo, pochissime. Salvo un meteo avverso, oggi riprendono le ricerche dei soccorritori nei luoghi della “montagna assassina” dove il caposquadra basco – il rivale di una vita di Daniele impegnato a cercare il suo “nemico” con commovente senso del rispetto – Alex Txikon ha avvisato con il suo telescopio le “sagome” sullo sperone Mummery del Nanga Parbat: come scrive lo staff di Nardi su Facebook giusto questa mattina, «All’aviazione pakistana stanno risolvendo dei problemi tecnici sugli elicotteri, appena risolti saranno pronti per il decollo da Skardu alla volta del Nanga Parbat. Faranno tappa presso il villaggio di Ser per recuperare la squadra di soccorso e procederanno con una ricognizione aerea nell’area dello Sperone Mummery, dove Alex ha segnalato di aver identificato la presenza di due sagome».

“DANIELE E TOM RIMARRANNO PER SEMPRE SULLA MONTAGNA”

Al termine del sorvolo previsto – meteo e guerra India-Pakistan permettendo – la squadra dei soccorritori sul Nanga Parbat valuterà la situazione assieme ai piloti per poter comprendere come procedere nelle prossime ore. Resta il problema fortissimo di avvicinarsi in un’area così avversa come quella dove sono state avvistate le sagome: pericolo valanghe e poco spazio d’azione fanno ridurre al lumicino la possibilità di recuperare le “sagome”, per non parlare di recuperare sani e salvi Daniele Nardi e Tom Ballard con solo un miracolo che resta ormai davvero in cui sperare. Il coordinatore delle ricerche Agostino Da Polenza ha spiegato che nessun altra spedizione, in quei giorni, era infatti impegnata sulla montagna: su Avvenire stamattina il pensiero del coordinatore viene riportato anche con il più che probabile fallimento dell’operazione recupero corpi, «Il velivolo non si poserà e nessuno sbarcherà perché è troppo alto il pericolo valanghe. Per questa ragione le salme non saranno recuperate ma rimarranno sulla montagna. Sullo Sperone che per Nardi era diventato il principale obiettivo della sua attività alpinistica». L’annuncio della morte dei due alpinisti potrebbe arrivare a ore dall’ambasciatore in Pakistan Stefano Pontecorvo: De Polenza intanto alle agenzie fa sapere «Sapere che Daniele resterà per sempre sulla montagna che ha tanto desiderato non è una consolazione sufficiente». Erano amici di vecchia data e il dolore, come per tutta la famiglia di Daniele e Tom è incommensurabile: «abbiamo toccato con mano quanto Daniele fosse amato dalla sua gente ma non solo. Abbiamo sperimentato la vicinanza di tantissime persone, molte sconosciute, che in vari modi hanno voluto manifestare solidarietà al dramma della famiglia».

