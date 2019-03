Eurojackpot/ Estrazione oggi 8 marzo 2019: i numeri vincenti! (concorso n 10/2019)

La serata dei numeri vincenti dell’Eurojackpot è alle porte. Oggi, mercoledì 8 marzo, è in programma una nuova estrazione del gioco che mette in sfida il nostro Paese con il resto d’Europa. La speranza è che ci sia un fortunato vincitore (o più) che indovini la combinazione fortunata e metta le mani sul montepremi. C’è un bel bottino in palio: il Jackpot è di 40 milioni di euro. È cresciuto dopo il concorso della scorsa settimana, nel quale nessuno ha realizzato il 5+2. Ma ci sono quattro fortunati che hanno sfiorato l’impresa. Mancava solo un Euronumero, ma comunque hanno ottenuto una ricca vincita per il loro 5+1: ad ognuno di loro sono andati 455.563,60 euro. Ci sono poi sette schedine vincenti per quanto riguarda il 5+0, ognuna delle quali ha fruttato 91.878,30 euro. Interessante anche il premio riservato a chi ha centrato il 4+2. In questo caso sono state 54 le schedine fortunate, con la vincita di 3.970,00 per ognuna di loro.

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Tra queste vincite di Eurojackpot non ce n’è neppure una per quanto riguarda l’ultima estrazione che vede protagonista una schedina giocata in Italia. La vincita più alta realizzata nel nostro Paese la scorsa settimana è stata di 208,30 euro, attraverso il 4+1 che è stato centrato da 926 giocatori. Tra questi ci sono 26 italiani. Per l’estrazione di oggi, nella quale ci sono 40 milioni di euro in palio, bisognerà fare decisamente meglio. Dopo settimane fortunate, i giocatori “azzurri” devono riprendere il cammino verso le vincite di questo gioco avvincente. Chi vuole tentare la fortuna per la prima volta con Eurojackpot, sappia che giocare è molto semplice: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Ci sono ben 12 categorie di vincita con le quali provare ad ottenere fortuna: si va dall’ambitissimo 5+2 con cui vincere il Jackpot milionario al 2+1. Ricordate che si può giocare in ricevitoria e online. Allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

–

Euronumeri: –

(I numeri vincenti del concorso di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA