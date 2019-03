Festa internazionale della donna, oggi 8 marzo 2019/ Frasi, auguri e eventi

Si celebra oggi la Festa internazionale della Donna, che si è trasformata nella Giornata internazionale della Donna. Ogni 8 marzo si ricordano le conquiste sociali e politiche ottenute dalle donne nel corso della storia, ma questo è diventato purtroppo anche il giorno in cui si denunciano le violenze e disparità che sono costrette a subire. Per diverso tempo l’origine della Festa della Donna è stata attribuita al giorno in cui centinaia di operaie sarebbero morte nell’incendio di una fabbrica di camicie a New York nel 1908, ma – come riportato da Skytg24 – si tratta di un falso storico. Diversi storici sostengono che l’episodio dell’incendio della fabbrica di camicie fosse una fantasiosa riproposizione di un vero incendio scoppiato nel 1911 sempre a New York. Fu il più grave incidente industriale della storia della Grande mela: provocò la morte di 146 persone, tra cui 123 donne. Questa tragedia ebbe risvolti sociopolitici molto importanti, perché vennero varate nuove leggi sulla sicurezza nel posto di lavoro.

FESTA DELLA DONNA, FRASI AUGURI E QUEL FALSO STORICO…

Non mancheranno oggi le iniziative per celebrare la Festa della Donna, ma ce n’è una in particolare destinata a far parlare di sé. Si tratta dello sciopero generale indetto dall’associazione Non Una di Meno, uno sciopero dai e dei generi, in risposta a tutte le forme di violenza che colpiscono le donne. Se avete voglia di celebrare le donne fuori dai luoghi comuni, potete fare riferimento anche ad alcune frasi di donne per le donne magari da inviare via sms proprio in occasione della Giornata internazionale della donna 2019. Come quella di Rita Levi Montalcini, Premio Nobel per la medicina nel 1986: «Le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società». Della scrittrice Rebecca West è invece questa frase: «Io stessa non sono mai stata in grado di scoprire cosa è esattamente il femminismo; so solo che la gente mi chiama femminista ogni volta che esprimo sentimenti che mi differenziano da uno zerbino».

FRASI D’AUGURI DIVERTENTI

Vi abbiamo consigliato qualche frase per la Festa internazionale delle donne, aforismi noti di personalità di spicco del Novecento, però c’è anche chi opta per delle frasi d’auguri divertenti e ironiche. Sono in tanti infatti a cercare di strappare un sorriso con un messaggino sui social, vi riportiamo qualche esempio: «Dietro ad ogni uomo c’è sempre una donna ferma tre vetrine prima a guardare le scarpe», «Non si conosce una donna fino in fondo finchè non la si incontra in tribunale», «La donna divide le pene, raddoppia le gioie e triplica le spese». Consigliamo anche l’ironia di Audrey Hepburn, «Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne», o ancora la satira di Caroline Schlegel, «L’unica cosa che mi consola del fatto di essere donna, è la certezza che non ne sposerò mai una».



