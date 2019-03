Genitori Renzi, revocati domiciliari a Tizano e Laura Bovoli/ “Sono persone libere”

Sono stati revocati gli arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi. Tiziano e Laura Bovoli, padre e madre dell’ex presidente del consiglio, sono tornati in libertà dopo che il tribunale del riesame di Firenze ha accolto la richiesta della difesa. Lo scorso 18 febbraio, per i due genitori dell’ex Premier, era stata disposta la misura cautelare ai domiciliari da parte del gip, su richiesta del pm Luca Turco, a seguito di un’inchiesta che li vede coinvolti in fatturazioni per operazioni inesistenti e bancarotta. Il tribunale del riesame ha inoltre disposto nei confronti dei genitori di Matteo Renzi la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale per i prossimi 8 mesi. «Tiziano Renzi e Laura Bovoli – le parole di Federico Bagattini, il legale dei genitori dell’esponente del Partito Democratico – sono persone libere, per i prossimi otto mesi non potranno svolgere attività imprenditoriale. La difesa – aggiunge l’avvocato – esprime la propria soddisfazione alla quale si unisce quella dal punto di vista umano dei coniugi Renzi».

Inutile sottolineare come gli arresti domiciliari dei genitori di Renzi avevano suscitato un clamore mediatico non indifferente. Numerosi coloro che si erano espressi sulla vicenda, molti dei quali si erano detti sorpresi dalla misura, ritenuta troppo eccessiva. Persino il ministro dell’interno, Matteo Salvini, storico nemico politico dell’ex segretario del Pd, non aveva voluto infierire nei confronti dei genitori spiegando che non avrebbe “mai esultato all’arresto di due persone”. Lo stesso Matteo Renzi si era detto profondamente rammaricato per l’arresto dei genitori, considerata più un’operazione politica e mediatica per colpire lui, piuttosto che danneggiare realmente Tiziano Renzi e Laura Bovoli. «Non vi dico come stiamo a saperci trattati come delinquenti – le parole di Renzi seniori di pochi giorni fa su Facebook – esposti tutti i giorni sui Tg e sui media, insultati sui social. Siamo rappresentati come criminali, i criminali più pericolosi d’Italia».

