Morte cerebrale per la 39enne di Monza/ Era andata in coma dopo liposuzione

Ormai non ci sono più speranza per la 39enne monzese in coma dallo scorso 5 marzo dopo essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica, una liposuzione. Poco fa, come riferisce l’edizione online del quotidiano Il Messaggero, è stata infatti dichiarata la morte celebrale della vittima. Ad aggiornare le condizioni fisiche della donna, giunta in condizioni disperate presso l’ospedale San Gerardo di Monza, in arresto cardiaco, è l’Asst, che attraverso una nota ha spiegato: «Da questa mattina la paziente presenta i criteri clinici di morte cerebrale. Un’evoluzione negativa del quadro clinico, di cui sono stati informati i famigliari, che hanno espresso la volontà di donare gli organi della donna». La paziente, A. M., si è aggravata in maniera irreversibile nelle ultime ore, dopo che la stessa era giunta nel reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica in condizioni già critiche.

MORTE CEREBRALE PER LA 39ENNE DI MONZA

La nota dell’Asst prosegue specificando che: «Le terapie neuroprotettive effettuate non sono state sufficienti a frenare l’evoluzione del danno cerebrale iniziato al momento dell’arresto cardiocircolatorio. Gli accertamenti atti a definire l’entità del danno cerebrale post-anossico effettuati in questi giorni convergono nel descrivere l’evoluzione di un quadro di coma postanossico con aumento dell’edema cerebrale e la comparsa di lesioni ischemiche diffuse conseguenza del prolungato arresto di circolo». La 39enne si era recata presso lo studio di Seregno di Maurizio Cananzi, chirurgo estetico noto nella zona, per sottoporsi ad un trattamento di “lifting” ai glutei, ma qualcosa deve essere andato storto durante l’intervento, molto probabilmente per via di una reazione allergica della stessa paziente ad un farmaco. A quel punto la situazione è degenerata, con la donna che è andata in arresto cardiaco, collassando senza mai più riprendere conoscenza. Cananzi è indagato con l’accusa di lesioni colpose gravissime, ma a breve il reato di cui è accusato potrebbe aggravarsi in omicidio colposo.

