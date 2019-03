Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 marzo: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 9 marzo 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 30/2019, mentre si spegne la eco delle ultime estrazioni di Giovedì. Lotto e 10eLotto concludono la settimana in compagnia delle due lotterie italiane. L’estrazione di questa sera sarà l’ultima e lascerà il posto il prossimo martedì ad un nuovo concorso. In previsione di un sabato di follie e premi, meglio fare un piccolo controllo della statistica precedente e scoprire i bottini già distribuiti. Il 10eLotto vince il primo posto della classifica delle vincite grazie ai 100 mila euro centrati a Treviolo, nel Bergamasco, con un 9 e modalità Doppio Oro, unito all’estrazione frequente. Segue Sparanise, nel Casertano, grazie ad un 9 Oro del valore di 50 mila euro, mentre 20 mila euro sono stati realizzati a Moncalvo, in provincia di Asti, con un 8 Doppio Oro. Infine abbiamo i 18 mila euro guadagnati da un appassionato di Desio, in provincia di Monza e Brianza, grazie ad un 6 Doppio Oro. In cima alla classifica delle vincite del Lotto troviamo invece un giocatore della provincia di Foggia, di Ascoli Satriano, che ha indovinato una quaterna, quattro terni e sei ambi su Tutte le ruote per un valore di 12 mila euro. Secondo posto per Milano, dove il premio vinto supera gli 11 mila euro, mentre nella provincia di Avellino, a Contrada, è stata indovinata una combinazione su Napoli del valore di 10 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

117,1 milioni di euro: questo il valore del Jackpot del SuperEnalotto di questa sera. Il nuovo concorso aprirà fra poco le porte della gara a premi, dove ogni appassionato ambizioso cercherà di realizzare la sestina vincente. Ci sarà un fortunato a tagliare il traguardo finale? In attesa di scoprirlo, rivediamo la statistica dello scorso giovedì. Primo posto per i quattro fortunelli che si sono aggiudicati oltre 50 mila euro grazie al 5, seguiti da un unico vincitore che con il 4+ ha superato la soglia di 32 mila euro in premio. Sale anche il bottino del 3+, pari a 2.879 euro e 61 giocatori fortunati, mentre 623 tagliandi registrano la somma abbinata al 3, ovvero 28,79 euro. Piccolo rialzo anche per il 2, con un premio da 5,77 euro assegnato a 330.067 appassionati. Sono invece 1.316 i partecipanti ad aver indovinato i 100 euro del 2+, mentre 9.328 i giocatori che hanno guadagnato 10 euro grazie all’1+. Infine 5 euro per il premio dello 0+, totalizzato da 22.443 vincitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Numeri vincenti e Lotto, gli amici ideali per una serata all’insegna della lotteria italiana e della sua estrazione. Tutti gli appassionati sono pronti a scattare, in previsione del concorso di oggi e della distribuzione di nuovi e ricchi premi. Avete già giocato la schedina? In caso contrario potreste schivare una vittoria e pentirvi di non aver partecipato al gioco. Non avete trovato i numeri da giocare? Ci pensa la nostra Rubrica che con l’occhio attento della smorfia napoletana ha già estratto i numeri dalla news di oggi. Parliamo di un ladro piuttosto particolare, fermato dalla Polizia dopo essersi addormentato negli uffici che ha cercato di derubare. Dopo aver usato diversi strumenti utili per il suo mestiere, il ladruncolo ha rubato circa 1.800 euro ed ha deciso di riprendere le forze, sedendosi su una delle poltrone. Deve essere stata piuttosto comoda, visto che alcune ore dopo le autorità lo hanno trovato serenamente appisolato. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il ladro, 66, il sonnellino, 59, il furto, 63, la polizia, 53, e l’imprevisto, 90. Come Numero Oro scegliamo invece l’arresto, 43.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Un nuovo concorso del SuperEnalotto ed una possibilità in più di vincere il Jackpot. Tutti gli appassionati del gioco targato Sisal si augurano di raggiungere il primo gradino della classifica dei premi ed ottenere il bottino associato alla sestina vincente. Solo uno o pochi fortunati riusciranno nell’impresa, anche se non è detto che tutto ciò avverrà proprio oggi. Messi da parte i dubbi e le ipotesi, concentriamoci invece su come spendere il tesoretto, la missione della nostra Rubrica. Al fianco di KickStarter, vediamo il progetto che abbiamo scelto oggi: Sport12. Le attività sportive come calcio, tennis e qualsiasi altro tipo di disciplina sono sempre più al centro dell’attenzione mondiale. Soprattutto da parte degli amanti dei videogames, sempre alla ricerca di app per accedere a contenuti online. Sport12 permette di fare una rapida ricerca di tutti i giochi legati allo sport preferito. Che cosa succede invece se non si trova alcun game disponibile? L’utente potrà organizzare il proprio gioco personale, semplicemente sfruttando le potenzialità della app. Una vera e propria comunità per appassionati, utile per creare un ponte fra persone e organizzazioni locali o centri sportivi. Ad un passo dalla realizzazione del goal da 7.500 euro circa, l’asta rimarrà attiva ancora per 12 giorni.



