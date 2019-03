Prato, insegnante incinta dell’alunno di 14 anni/ Indagata per violenza sessuale

Ha avuto un figlio dall’alunno di 14 anni cui dava ripetizioni: adesso un’insegnante di Prato è stata denunciata dai genitori del ragazzino ed è indagata con l’accusa di violenza sessuale. E’ questa la storia che arriva dalla Toscana e che ha scioccato una comunità intera: come riportato da La Repubblica, il rapporto tra i due sarebbe avvenuto quando l’allievo, a cui la donna dava lezioni private, aveva soltanto 13 anni. Come sottolineato da La Nazione, l’alunno conosceva da tempo la sua insegnante, una donna di 40 anni: tutto sarebbe accaduto al di fuori dal contesto scolastico, a casa della professoressa durante il corso di ripetizioni. In questo momento sono in corso accertamenti da parte della Procura e della Squadra Mobile dopo la querela presentata dai genitori dell’adolescente.

PRATO, INSEGNANTE INCINTA DELL’ALUNNO

Ha destato evidentemente scalpore la vicenda dell’insegnante di Prato incinta di un suo alunno di 14 anni. Come riportato da La Nazione, la donna durante la gravidanza non avrebbe mai nascosto la paternità dell’adolescente, mettendo lo stesso ragazzino a conoscenza dei fatti. I genitori del ragazzino, venuti a conoscenza di questo grave episodio, hanno deciso di presentare una querela nei confronti della donna, con la Procura di Prato che alla luce di quanto emerso ha deciso di aprire un fascicolo d’inchiesta nei confronti dell’insegnante, adesso indagata per violenza sessuale. Come riferito da La Nazione, nei mesi scorsi la donna avrebbe partorito un bambino, che a quanto pare potrebbe essere proprio il figlio del 13enne. La Procura, vista la delicatezza del caso, sta procedendo con la massima attenzione e ha chiesto riserbo sulla vicenda.

