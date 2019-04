Femminicidio a Enna/ Uccide ex moglie a colpi di pistola e si costituisce

Femminicidio a Enna, dove un uomo ha ucciso la propria ex moglie a colpi di pistola e poi si è costituito alle forze dell’ordine confessando il delitto. La vittima, come riportato da Fanpage, è Loredana Calì. I fatti si sono verificati in particolare nel comune siciliano di Catenanuova: è lì che ha agito Filippo Marraro (51), conosciuto in paese per essere il titolare di un autolavaggio. La procura ha disposto l’autopsia sulla donna per vedere di stabilire l’esatta dinamica della sua uccisione mentre pochi dubbi nutrono gli inquirenti che indagano sul caso rispetto al movente che ha spinto l’uomo a sparare alla sua ex moglie. I motivi di quest’ennesimo femminicidio, infatti, da quanto emerso finora sarebbero da rinvenire nella fine del rapporto sentimentale tra i due.

FEMMINICIDIO ENNA

Un copione ormai trito e ritrito, quello di un uomo che non accetta la fine del rapporto con la sua ex moglie e per questo decide di ucciderla. Sembra essere questo lo sfondo del femminicidio di Enna che ha visto Filippo Marraro nella parte del carnefice e Loredana Calì nei panni della vittima. L’uomo si è consegnato presso la caserma dei carabinieri di Catenanuova confessando il delitto dell’ex moglie: un femminicidio che scuote la Sicilia ad appena una settimana da quello di Nicoletta Indelicato, la 25enne uccisa a coltellate a Marsala. Come riferito da Fanpage, non è ancora chiaro quando si terranno i funerali di Loredana, 43 anni: l’autorità giudiziaria ha infatti sequestrato la salma per procedere con l’esame autoptico. Quando questo sarà ultimato saranno disposte le esequie dell’ennesima vittima di femminicidio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA