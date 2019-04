Funzionario ministero Salute arrestato/ Peculato: 1,3 mln usati per gioco d’azzardo

Un funzionario del ministero della Salute, il 55enne V.Z., è stato arrestato questa mattina dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza con l’accusa di peculato. Secondo le accuse, come spiega Il Mattino nell’edizione online, negli ultimi due anni l’uomo avrebbe fatto confluire sui propri conti correnti personali somme per quasi 1,4 milioni (esattamente 1.395.000 euro) di sodi pubblici. La maggior parte del denaro sottratto, secondo quanto appurato dai militari della Gdf, sarebbe stato usato per effettuare operazioni di gioco d’azzardo presso diverse sale video-lottery della Capitale. Altre somme, invece, sarebbero state trasferite sui conti correnti dei propri familiari. Il 55enne è un impiegato nella settore della Direzione Generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio e proprio questa mattina è stata eseguita nei suoi confronti un’ordinanza emessa dal gip applicativa della misura cautelare in carcere.

FUNZIONARIO MINISTERO SALUTE ARRESTATO PER PECULATO E AUTORICICLAGGIO

Oltre all’arresto del funzionario del ministero della Salute accusato di peculato, i militari della Gdf avrebbero provveduto anche a procedere con il sequestro dei conti correnti del 55enne ma anche di beni mobili ed immobili e valori dell’indagato per un totale pari a circa 200mila euro. Inoltre, sempre su disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati perquisiti i luoghi nella disponibilità del 55enne, tra cui il suo ufficio ministeriale. Come riferisce Agi.it, tra le altre ipotesi di reato a carico dell’indagato, oltre che peculato si sottolinea anche l’autoriciclaggio. Le indagini sono scattate proprio in seguito ad approfondimenti antiriciclaggio in riferimento a transazioni finanziarie anomale, sulla base di un vero piano ampiamente progettato. Dopo aver ricevuto le fatture dalle società che avevano reso servizi al Ministero, le falsificava inserendo nei mandati di pagamento il proprio Iban anziché quello del vero beneficiario.

