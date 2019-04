Gianluca Franceschina, fotografo scomparso/ È alla stazione Termini? La madre “torna”

Dal 13 dicembre scorso, non si hanno più notizie di Gianluca Franceschina, giovane fotografo di 33 anni di Quistello (Mantova) ma originario di Trani. Il caso è tornato nuovamente al centro dell’attenzione nel corso della nuova puntata di oggi di Chi l’ha visto?, trasmessa nella striscia quotidiana e con la quale si è inaugurata la nuova settimana. Gianluca è un giovane fotografo che sogna il mondo dello spettacolo. Dopo essere uscito dalla sua abitazione, asserendo di dover incontrare un giornalista, però, di lui si perdono i contatti e da allora – e per quasi quattro mesi – la sua famiglia non ha più nessuna notizia. La madre di Gianluca si è così rivolta alla trasmissione di Raitre che ha raccolto il suo disperato appello: “Ti prego, non farmi più soffrire in questa maniera”, ha detto la donna in lacrime. “Ti prego, vieni a casa, ti voglio tanto bene!”, ha aggiunto, “ho tanto bisogno di te, non voglio perderti!”, ha proseguito tra le lacrime.

GIANLUCA FRANCESCHINA, AVVISTATO ALLA STAZIONE TERMINI?

Importanti novità sarebbero state rese note al programma proprio dai familiari di Gianluca. Nei giorni scorsi, hanno riferito di aver ricevuto delle segnalazioni dalla stazione Termini. Una persona avrebbe avvicinato una persona molto somigliante a Gianluca Franceschina, chiedendogli se fosse lui e dicendogli che i suoi familiari lo stanno cercando. “Si lo so”, sarebbe stata la replica del ragazzo in questione per poi allontanarsi. Si tratta davvero del fotografo 33enne scomparso? In merito non vi è alcuna certezza ma ora i familiari hanno concentrato la loro attenzione proprio nelle zone della stazione Termini a caccia di informazioni utili affinché possano avere notizie sul ragazzo. Prima della sua sparizione, pare fosse stato vittima di una aggressione violenta che lo aveva molto abbattuto. “Non era più lui, aveva anche gli incubi la notte”, aveva raccontato il padre nei mesi scorsi al programma La vita in diretta.

